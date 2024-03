Fisac: "No vamos a gastar en alguien que no creemos que nos haga mejor que Lucas, Mencía o Miguel"

El técnico del Casademont, Porfirio Fisac, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona de este domingo (18.30). El entreador rojillo ha actualizado estado del equipo tras el parón y ha analizado donde estarán las claves que puedan dar la victoria a los zaragozanos en el Palau.

Fisac ha explicado la situación el la que se encuentran los dos lesionados de larga duración del Casademont, Rati Andronikashvili y Mark Smith, en un momento de la temporada que ha reconodido como "el mes más duro del año": "Estamos intentado recuperar a Rati, yo creo que, aunque no esté al 100%, si llegará a Barcelona. El que al que todavía le queda es a Mark Smith. Va poco a poco, es un tema más delicado que el de Rati, no es lo mismo una lesión de ligamento que muscular, las sensaciones son diferentes y va poco a poco. No sé si para la semana siguiente podrá empezar a hacer algo. Rati sigue con sobrecargas en otros sitios, pero es normal después de dos meses parado, esa adaptación le está costando pero yo creo que ese puesto lo tenemos cubierto".

A pesar de las pocas llegas durante este mercado, Porfirio ha dejado claro que buscan a un jugador que de verdad suponga una mejora notable respecto a lo que ya tiene el equipo: “Estamos mirando varios objetivos. Con lo que está haciendo Mencía es complicado dejarle fuera, entonces estamos intentado ver en esa posición de cuatro, de alero o escolta y ver lo que aparece. Pero no vamos a gastar en alguien que no creemos que nos hagan mejor que Lucas, Mencia o Miguel. Seguimos mirando pero no hemos dado con esa pieza o no hemos querido meter el dinero.”

En cuanto al choque frente al FC Barcelona el entrenador del Casademont ha dado alguna de la claves para conseguir neutralizar a los blaugranas: "Nuestro grado de acierto tiene que ser muy grande y nuestro nivel físico y defensivo debe ser extraordinario. Al Barça muchas veces no le ganas solo jugando bien si no que también influye que ellos no estén bien. Necesitamos un partido de 10 para conseguir la victoria". Además, también ha hablado del regreso de Ricky y cree que "es bueno para todos que un jugador del carisma y talento de Ricky pueda jugar".

Sobre la eliminatoria ante Chemnitz el técnico no ha querido centrarse demasiado, priorizando el partido del domingo: “Los entrenadores vivimos el día a día porque no sabemos dónde podemos estar mañana. Entonces estamos centramos en hacer un buen partido en Barcelona y ya después veremos cuál es el siguiente reto”.