Fiebich: "El árbitro fue absolutamente irrespetuoso, solo me dijo: '¡te vas, ya!'"

El partido del Casademont Zaragoza en el pabellón José Antonio Gasca de San Sebastián terminó con una victoria aragonesa (60-70), con un gran partido de las jugadoras más jóvenes del equipo... y sin Leo Fiebich. La estrella alemana del conjunto aragonés, una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina Endesa, fue eliminada por una técnica que suponía su quinta falta personal a falta de 6.30 para el final tras reclamarle al colegiado, Pedro Alejandro Munar, que lo que acababa de ocurrir era lucha entre dos jugadoras y no una falta. En las imágenes se observa cómo Fiebich pregunta pero no se aprecian ni aspavientos ni malos modos de la germana.

Tras el encuentro, Fiebich publicó en su Instagram una storie con el vídeo de su expulsión y explicó lo sucedido: "Estamos en la primera división en España... y no es posible preguntar al árbitro una pregunta normal sin llevarse una técnica y ser expulsada del partido. Aquí viene la razón, porque él no habla inglés. A pesar de intentar comunicarse conmigo en español o inglés, fue absolutamente irrespetuoso. Lo único que dijo fue: '¡te vas, ya!'", escribió la jugadora, que añadió: "estaba tan nervioso que ni siquiera pudo mostrar bien el número 13".

Incluso Carlos Cantero, siempre tan respetuoso y al margen de cuestiones arbitrales, comentó lo sucedido tras el partido: "En el tercer y último cuarto el arbitraje no ha estado al nivel de lo que tiene que ser esto. No le he dado la enhorabuena a los árbitros. Ha sido muy lamentable, no nos dejaban hablar con ellos. Echan a una jugadora porque no entienden el inglés", indicó el técnico en referencia a la expulsión de Fiebich.