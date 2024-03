Fisac: "La gente joven tiene que dar un paso adelante y grande"

El Casademont Zaragoza afronta el partido de este miércoles frente al Chemnitz germano con la única idea de ganar para tener opciones de superar la eliminatoria de cuartos de final. Para ello, Porfirio Fisac advierte del nivel físico del rival y pide a sus jugadores más jóvenes que den un paso adelante. Porque el técnico no podrá contar un día más con Mark Smith, quien se prevé que vuelva al grupo la semana que viene, y tampoco con Yoanki Mencía, a la espera de conocer el alcance de la lesión que sufrió el domingo. "Las sensaciones no son buenas, es un problema igual muscular en el isquio y veremos el alcance pero los dos están descartados absolutamente para mañana y para esta semana tampoco los veremos. Veremos cómo evoluciona pero entendemos que puede ser para largo tiempo", advierte Fisac.

Por eso, el único reto del equipo es ganar el partido. "Para nosotros ahora mismo solo existe este partido de casa por la juventud que tenemos, por la inexperiencia en esta competición, por las circunstancias de plantilla en cuanto a percances, para nosotros solo existe ganar este partido, de cuánto no lo sé, solo existe ganar", indica el preparador segoviano, que destaca el físico de su rival.

"Ellos tienen una plantilla larga que viene jugando buen baloncesto, que tiene las ideas muy claras, que tiene gente muy atlética no solo jugadores americanos que alternan diferentes posiciones, sino que además está dominando su liga y esta competición. Probablemente es el rival más difícil y peligroso en cuanto al atleticismo que ellos tienen y la manera de jugar tan abiertos, de echar el balón al suelo. Para nosotros las bajas de Mencía y Smith y Rati, que lleva dos días, nos merman muchísimo, esto quiere decir que la gente joven tiene que dar un paso hacia adelante y grande", ha indicado Fisac tras el entrenamiento de este martes.

El preparador del Casademont también ha reflexionado sobre el hecho de que en otras Ligas y en la competición europea no exista límite de extracomunitarios por plantilla, como sí ocurre en España. "Están trabajando muy bien los últimos años, pero aquí nos vendría bien tener esa libertad, igual es mejor tener cinco españoles y el resto de la nacionalidad que quieras. Yo creo que es preferible a tener cuatro y solo dos americanos. Digo esto porque en Alemania esa posibilidad de tener seis jugadores americanos hace que de repente subas de talento porque aciertas con los fichajes, subas de nivel físico porque tienes el abanico muy abierto y eso es lo que ellos tienen. Por eso hay equipos en Alemania que de repente pasan a estar primeros y el año anterior estaban para descender o recién subidos. Hay mucha diferencia con los fichajes", ha señalado.

Por eso, para Fisac las claves son los jóvenes y el físico. "La primera es ese salto de calidad de jugadores jóvenes nuestros en todos los sentidos, si está Lucas, Rati, Miguel, Dídac, cualquiera, el salto y el juego de ellos tiene que ser superior al que ahora mismo tienen por su evolución. Y luego hay un tema físico. Ellos juegan con contactos, con gente muy atlética que corre muy bien el campo y si no somos capaces de competir a nivel físico no competiremos a nivel deportivo", advierte.

El técnico solo piensa en ganar, no en la diferencia de puntos. "Ganar, para mí es la clave, luchar por ganar y que el equipo no se entregue. Ganando siempre puedes competir el siguiente partido. Perdiendo, mentalmente te hace bastante más daño", indica. Además, espera contar para ello con el aliento de la grada. "Jugar aquí con nuestro público nos va a dar un empuje y siempre que jugamosen casa no es que estamos a gusto, es que jugamos mejor", asegura.