Fisac: «Se han visto nuestras carencias»

Porfirio Fisac solo pudo «reconocer la superioridad del rival» después de perder por 34 puntos en el primer partido de cuartos de final de la FIBA Europe Cup. «Ellos han jugado un buen partido, pero al nivel que vienen jugando normalmente tanto en la Liga como en Europa. Desde el principio a pesar de que hemos podido intentar ajustar las primeras opciones cuando ellos no tenían tantos tiradores en pista pero al final se han visto nuestras carencias en cuanto a conocimiento del juego de muchos de nuestros jugadores, las carencias de energía y empuje que podemos tener por las características que tenemos y nuestras carencias es que nos han demostrado que han sido superiores y de ahí la gran diferencia que ha habido en el marcador», valoró.

Fisac admite que la eliminatoria está decidida y vuelve a dejar un mensaje a sus jugadores más jóvenes. «Evidentemente no puedes decir que está perdida pero ir con más de 30 puntos abajo a jugar en su campo es una quimera. Creo que lo más importante es que nosotros aprendamos que por las características que tenemos como equipo la gente tiene que jugar por encima de su nivel, tiene que jugar con un grado de oportunidad y de ambición mayor, porque mucha gente joven que tiene la oportunidad de estar es su oportunidad, es para luchar más que el rival. Probablemente el rival tenga más talento, más conocimiento del juego, pero no puede tener más ambición por jugar».

De hecho, el técnico terminó el partido con los más jóvenes, pero no como castigo a los titulares. «El trabajo de Trae y de Mitchell, pues son los que están manteniendo al equipo pero no se puede mantener el equipo con dos y no quería tener algún percance más y perder a alguno de estos», explicó. Ya sufrió un Bell-Haynes. «Es un golpe en la espalda, no hemos querido forzar más, veremos cómo evoluciona», dijo el técnico. Fisac insistió en que con las circunstancias del equipo ahora mismo «lo difícil es ser competitivo y eso pasa por una cosa, el cambio de mentalidad», sentenció.