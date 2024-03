Fisac: "Ahora mismo soy el peor entrenador de la Liga"

Porfirio Fisac ha comparecido en la previa del crucial partido que enfrentará este domingo al Casademont Zaragoza con el Zunder Palencia convencido de que su equipo debe aumentar su grado de energía y ambición para poder llevarse una victoria necesaria después de una racha nefasta de derrotas abultadas. Una racha que es todo un aviso para navegantes. "Indudablemente, cuando te está ganando todo el mundo de veintitantos lo primero es que el entrenador es el peor de la Liga, lo segundo es que los jugadores van detrás del entrenador. O pegamos un cambio o nos meteremos en líos al final de la competición", dice Fisac.

El técnico quiere convertir eso en un aliciente para mejorar. "El entrenador tiene que tener claro ahora mismo que no está haciendo bien las cosas y que tiene que hacer que sus jugadores jueguen con otra energía, otro carácter. Ahora mismo en las últimas cinco jornadas soy el peor entrenador de la Liga y mi grado de exigencia y empuje va a ser, yo no soy el peor. Y el que quiera estar en ese punto que lo tenga claro pero yo no voy a ser el peor", ha añadido.

No obstante, el segoviano no cree que le falte actitud a sus jugadores, insiste en que está encantado con ellos. "No creo que sean fallos de actitud, sino formas de ser. La gente que tenemos tienen menos personalidad o menos carácter, se dejan arrastrar por su forma de ser, para positivo o negativo. Ahora mismo carecemos de líderes, a veces son naturales y otras pueden ser en la cancha. Y nos falta ese nivel físico: el otro día Trae estuvo a un nivelazo increíble pero al equipo le sigue faltando físico", valora.

Las razones

En opinión de Fisac, son tres los factores que han contribuido a esta caída del equipo. "Hay tres partes muy importante: la primera son las bajas, al final estamos anotando menos desde que Mark no está con nosotros, era nuestro máximo anotador. La segunda son las bajas a nivel físico, tanto Mencia y como Mark son dos tíos muy físicos y potentes y ese caballo ahora mismo no lo tenemos, estamos jugando con gente menos física. Después, ese triángulo de Trae, Santi y Watt son muy importantes en cuanto a minutos y hay que reconocer que ahora están pagando un peaje. Se nos juntan esas tres partes para que el equipo encima no tenga ese grado de esfuerzo, de ahí que siempre he estado llamando a la gente que menos oportunidades tenía para dar ese empujón más físico incluso que de anotación".

Para este domingo el técnico ve complicado que pueda regresar Mark Smith porque "está absolutamente fuera de forma" pero sí espera dar minutos a su última incorporación, Finn Delany. "Espero que nos de lo que no tenemos, que nos de energía, ambición. Eso es algo que nos ha faltado y que nos de lo que teníamos con Mencia y por eso tuvimos que buscarlo más rápido de lo normal porque había otros candidatos y tuvimos que cambiar el chip", ha dicho del neozelandés.

El partido

En cualquier caso, Fisac quiere que sus jugadores estén convencidos de la trascendencia del partido frente al Palencia de Luis Guil. "No es que sea un partido importante, es que es el partido para nosotros. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, nunca ganaremos a Palencia en el estado que ellos están de energía con los cambios que han hecho de conseguir victorias y nosotros estamos en el estado contrario. O tenemos ese carácter que tiene Palencia o no tendremos nada que hacer. Cualquier atisbo de superioridad que pensemos por la clasificación, por las victorias, será el error más grave que cometeremos este año. ahora solo mismo solo existe una cosa, trabajar, trabajar y con un grado de humildad de todo el mundo que hasta ahora no se ha visto en el Príncipe Felipe".

Un Palencia que no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, al que el Casademont superó en el estreno de Guil en el banquillo. "Han hecho ciertos ajustes, manteniendo la misma solidez que tenían como club en cuanto a criterio y hacer las cosas bien y sobre todo le han dado un poco esa energía y ese talento que les podía faltar en la primera vuelta. Ahora no es que sea competitivo, es que pueden ganar en cualquier sitio", advierte Fisac.