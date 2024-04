Vega Gimeno se retira: "Casademont ha sido un gran amor"

Acompañada de todas sus compañeras y cuerpo técnico, Vega Gimeno ha anunciado su retirada del baloncesto a final de temporada. De esta manera la jugadora del Casademont de Zaragoza cierra una etapa en el equipo que inició en el año 2021. Pero todavía tiene la oportunidad de poner la guinda a su carrera ganando la Liga en las próximas semanas.

“He decidido poner fin a la carrera deportiva para empezar una nueva e ilusionante etapa. No quiero dramatizar porque sabéis que el sentido del humor va allá por donde voy. Siento agradecimiento en mayúsculas", ha comentado Gimeno que ha añadido que "he tenido la suerte de jugar en grandes equipos, con todo tipo de experiencias donde siempre me he comprometido al 100%".

La jugadora valenciana ha concluido la comparecencia agradeciendo al club poder haber jugado en Zaragoza: “Para mí Casademont ha sido un gran amor. Me siento feliz y muy afortunada retirarme cuando y donde quiero”. Vega Gimeno vivió su primera aventura en la capital aragonesa en las filas del Mann Filter durante tres temporadas. Tras acabar su contrato con el conjunto zaragozano, jugó un año en el Ensino Lugo donde coincidió con Carlos Cantero.

La capitana llegó al club en 2021 y, desde su llegada, ha sumado grandes logros a su palmares como la Copa de la Reina de 2023 o la disputa de la Euroliga femenina de esta campaña.