El Casademont se mide al Barça y conocerá este sábado su rival en el playoff

El Casademont Zaragoza juega este sábado (19.00) un partido intrascendente a nivel clasificatorio ante el Barça, más allá de alargar la racha de victorias a cinco y llegar con las mejores sensaciones posibles al playoff. Aunque si será importante gracias al componente sentimental, ya que la Marea Roja tendrá la oportunidad de arropar a su capitana, Vega Gimeno, días después de que anunciase su retirada. Cantero se refirió a ella en rueda de prensa: "Estoy triste, la conozco muy bien y tiene un valor inmenso, es irremplazable". Al final de la jornada se sabrá quien será el rival del Casademont en el primer partido del playoff.

Pero, sobre todo, el técnico del Casademont dejó claro que no va a forzar a ninguna jugadora a hacer el rol que tiene Vega: "Quiero recalcar que el huevo que deja a nivel de capitana es irremplazable. A Mariona no se le va a pedir lo que hacía Gimeno. Pasarán 15 o 20 años hasta que el club vuelva a tener una jugadora con esta personalidad, pero no la vamos a buscar".

Además, también habló de los títulos de MVP de Fiebich y Mariona: "Estoy muy orgulloso de las jugadoras que tengo, de Leo, de Mariona por estos premios e indican el trabajo que se hace día a día. Los demás nos lo tomamos también como un premio general".

Con este encuentro se cerrará la fase regular de la competición, y al final de la jornada el Casademont conocerá a su rival para el primer cruce de cuartos de final del playoff, un puesto al que aspiran hasta tres equipos, Jairis, Estudiantes y Girona. Aunque el técnico rojillo no tiene preferencias: "No tengo ninguna preferencia respecto al rival, aunque creemos que será Estudiantes. Va a ser una eliminatoria igualada y llegan en una situación de máxima competitividad, algo que nosotras en esta recta final no tenemos", afirmó.