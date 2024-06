La cláusula de Santi Yusta con el Casademont supera claramente los 500.000 euros

La cláusula de rescisión de Santi Yusta en el Casademont Zaragoza supera claramente los 500.000 euros. El conjunto aragonés renovó recientemente a su jugador franquicia con una ampliación de contrato hasta el año 2027, una temporada más de lo que tenía firmado y activó el consiguiente blindaje. Varios equipos se habían interesado por sus servicios para el próximo curso, especialmente el Gran Canaria, que estuvo muy activo en las negociaciones. El alero madrileño, de 27 años, ha sido llamado por Sergio Scariolo para la concentración de la selección española en la que el entrenador italiano decidirá los nombres definitivos que competirán en el Preolímpico en busca de una plaza para los Juegos de París de este verano. En un primer grupo, España se medirá a Líbano y Angola.

Yusta se ha convertido en una de las figuras del Casademont Zaragoza en las últimas temporadas ganándose el cariño de la afición por méritos propios. El internacional español llegó en la temporada 21-22 tras una lesión en su rodilla mostrando una evolución meteórica durante estas campañas. El año pasado fue el máximo anotador nacional y esta temporada, solamente Willy Hernangómez le ha superado en la carrera. El pívot del Barça promedia 12,9 puntos y el jugador del Casademont, 12,3.

Santi Yusta, capitán del equipo y figura clave para los esquemas de Porfirio Fisac, decidió reafirmar su apuesta por seguir en Zaragoza, dando continuidad a un proyecto en el que el jugador sigue creciendo en prestaciones, importancia y responsabilidad, protagonizando una de las evoluciones más importantes de toda la ACB.

El madrileño mostró su satisfacción en una entrevista con el club en el momento de su renovación. «Estoy muy contento, es mi segunda casa. Llevo ya tres años en este club y me siento súper a gusto porque es prácticamente una familia. La opción de renovar era prioritaria, no lo dudé», aseguró el madrileño. Entre otras razones porque «me siento importante, el club confía en mí», añadió. «En Zaragoza he encontrado mi sitio, es un segundo hogar y quiero estar aquí», remató.