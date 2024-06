Santi Pérez deja de ser el coordinador de la cantera del Casademont

Santi Pérez ha puesto punto y final este lunes a una etapa de tres años como coordinador de la cantera del Casademont Zaragoza. El club aragonés ha hecho oficial esta desvinculación del técnico zaragozano, que se marcha al Cukurova turco para ser ayudante del también aragonés Víctor Lapeña la próxima temporada. "Basket Zaragoza agradece la tremenda implicación y profesionalidad de Santi Pérez, al que le deseamos toda la suerte del mundo en su próximo reto deportivo", señala la entidad en su comuncado.

Pérez se incorporó al club hace tres veranos para reemplazar a Sergio Josa, quien a su vez había asumido el cargo en 2018. El balance de estos tres cursos es positivo para el Casademont. "El club ha ganado 5 medallas en campeonatos de España, un cuarto puesto y dos quintos puestos, así como un subcampeonato Euroliga y una clasificación para fase de ascenso a LEB plata; títulos colectivos que hablan del concepto de trabajo y filosofía inculcada reflejados, además, en el crecimiento individual de un gran número de jugadores y jugadores que han ido teniendo presencia en nuestros primeros equipos", ha resumido el propio club.

El ya extécnico, que había trabajado anteriormente en el Valencia Basket y en el Stadium Casablanca, también ha querido despedirse públicamente. "En primer lugar quiero agradecer al todo el club, sus directivos, y las personas que trabajan en él la confianza que me han dado estos tres años para poder desarrollar mi trabajo. Ha sido un auténtico placer y un reto mayúsculo dirigir una cantera con una gran tradición y renombre a nivel nacional e internacional tanto en masculino, como ya también en femenino. Y además en casa, casi nada", empieza Santi Pérez.

"Tras la pandemia, las categorías inferiores realizaban un pequeño "reset" y el club me encomendó que aportara mi método de trabajo y mi conocimiento de la base y de la élite. Tras estos 3 años, estoy feliz porque he dedicado cada día dar mi 120% en eso y no he parado de aprender. Creo que si algo he podido aportar es que todos pongan en valor que no existen los atajos y que hay que trabajar muy duro si se quieren conseguir los objetivos. Y también que todos los jugadores y jugadoras de nuestra cantera son importantes y realizan un gran esfuerzo que requiere nuestra mejor versión", continúa su carta, que concluye con un mensaje de futuro.

"Por supuesto que la cantera continuará dando muchas alegrías, es algo que ha hecho históricamente. Por mi parte ha llegado el momento de retomar mi camino donde tuve que dejarlo hace 3 años, pero Zaragoza es mi casa y volveremos a encontrarnos. Gracias por todo", señala Santi Pérez. El club está trabajando en nombrar lo antes posible al sustituto de Santi Pérez al frente de la cantera.