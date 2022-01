Continúa la problemática de las bandas latinas en Zaragoza, pese al golpe policial del pasado año con el que se creía haber desmantelado los Dominican Don’t Play (DDP) tras detener a una veintena de miembros. Este fin de semana fueron detenidos tres supuestos miembros de la banda rival Black Panther por atracar a la novia de un DDP a la que tienen amenazada desde hace meses.

No había denunciado hasta ayer cuando la abuela de la joven se enteró de todo y decidió llevarla a la comisaría a interponer una denuncia. El robo violento ocurrió, según la joven, sobre las 21.00 horas en plena plaza España, en el centro de la capital aragonesa. Ella iba en patinete cuando fue «abordada por ocho jóvenes», entre ellos los arrestados, D. G, A. S., C. G. F. y V. F. C. A. Llevaban consigo un bate de béisbol de acero.

La rodearon y le golpearon, mientras le quitaban el teléfono móvil, un iPhone 6. En el forcejeo el terminal cayó al suelo y la denunciante se tiró encima de él para que no se lo quitaran, recibiendo en ese momento patadas.

La detención se produjo minutos después, puesto que la chica, que reconoció ser novia de un DDP, señaló a una de las detenidas e incluso dijo dónde vivía. Y hasta su domicilio en el barrio de El Gancho se trasladaron varios efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía que les arrestó cuidando el protocolo sanitario, ya que uno de ellos dio positivo en covid y los otros dos tenían sarna.

La denunciante explicó que desde hace dos meses viene sufriendo amenazas por parte de V. F. C. A., «que pertenece a una banda latina rival», pero que hace unos días, un chico enviado por esta joven, la abordó en plena calle y le cortó en la cara. Una afirmación que pudieron comprobar los agentes, quienes le pidieron que se bajara la mascarilla y, efectivamente, tenía una cicatriz de un corte. Fue al hospital donde la curaron, si bien no quiso denunciar «por temor a que la mataran».

Ante todo ello, los agentes acudieron a la vivienda de la tal V. F. C. A. en la calle Pignatelli, encontrándola a ella y a otros dos chicos más, así como el bate que la víctima había señalado haber visto cuando el atraco.

Los tres les dijeron a los agentes que habían tenido una discusión que acabó en pelea porque «esa zorra se lo merecía». Ante ello, la Policía Nacional acordó la detención de estos jóvenes de 18 y 17 años por un delito de robo con violencia, si bien las diligencias fueron enviadas a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que es la encargada de investigar a los pandilleros y que fue la encargada de la operación contra el coro de Zaragoza DDP en que sus catorce miembros adultos están pendientes de juicio y a los que la Fiscalía pide 80 años de cárcel. Los ocho menores que pertenecían a la banda, supuestamente, afrontan 13 años de internamiento en un reformatorio.

Los tres, D. G, A. S., C. G. F. y V. F. C. A., pasaron ayer por la tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, cuyo magistrado titular, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional para los tres, si bien impuso como medida cautelar una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con respecto a la víctima. Los abogados de la defensa, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, no se opusieron. Las diligencias permanecen abiertas.