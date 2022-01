«Origen magrebí, de entre 20 y 30 años, uno de ellos viste una camiseta naranja fosforita, pelo rizado hacia arriba, con mechas rubias, pantalones vaqueros cortos y el otro individuo camiseta gris de tirantes teniendo poco pelo y entradas». Esta fue la descripción que las víctimas de dos robos violentos en el parque Roma de Zaragoza y en el puente de los Gitanos dieron a la Policía Nacional y que motivó una batida por los alrededores. Dos jóvenes fueron detenidos en la calle Lorente cuando trataban colarse a la fuerza dentro de un garaje, pero un juzgado acaba de absolverles por falta de pruebas.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital aragonesa considera que no hay certezas para condenarles a 7 años de cárcel que la Fiscalía solicitaba y que las defensas, ejercidas por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Alejandro Sarasa, rechazaron.

Considera la magistrada que las descripciones de los dos individuos autores de uno de los no son totalmente coincidentes con los acusados. Destaca que uno de ellos vestía una camiseta gris de tirantes mientras que B. B. vestía una de color verde y el que portaba la camiseta naranja, se indicó que tenía mechas rubias en el pelo, pelo de color panocha, mientras que A. H. tenía el pelo totalmente oscuro al tiempo de su detención.

Añade que tan sólo media hora después del hecho ya no tenían el dinero robado. Con relación al segundo de los asaltos en el que sustrajeron un IPhone, señala la jueza que «no consta que la camiseta de A. H. presentara ningún símbolo o escudo del Atlético de Madrid, siendo esto lo característico y específico del autor del hecho y no tanto el color», según la declaración que dio la víctima.

Sí les hallaron las tarjetas de telefonía proveniente del móvil, pero la jueza afirma que «la mera posesión provenientes del robo no determina autoría, pudiendo tener encaje, como indicó uno de los letrados de la defensa, en otros tipos penales como receptación o apropiación indebida de cosa mueble perdida que no fueron objeto de acusación». Ante todo les aplica el in dubio pro reo, ante la duda a favor del reo. Los asaltos se produjeron entre la madrugada y la mañana del 18 de julio de 2020 en Zaragoza con apenas cinco horas de diferencia, el primero en el puente de los Gitanos, junto al río Huerva, y el segundo en la urbanización Parque Roma de Las Delicias.

La víctima del primer asalto fue zarandeada y arrojada al suelo, pero no sufrió lesiones graves. Sin embargo, la paliza que recibió el segundo hombre obligó a trasladarlo en ambulancia al hospital universitario Miguel Servet, ya que presentaba numerosas heridas y hematomas por el rostro y el cuerpo.

Durante la instrucción en el juzgado ninguna de las dos personas que sufrieron los asaltos pudieron identificarles en las ruedas de reconocimiento que se realizaron.