Francisco Javier, de 52 años, se encontraba durmiendo en el pasaje Ebrosa, en pleno centro de Zaragoza, cuando, de repente, dos jóvenes le atacaron con brutalidad. Sufrió un traumatismo craneal y un corte en la cabeza que le hizo sangrar, pero, por suerte, no fue a más la agresión gracias a una patrulla de la Policía Nacional que vio los hechos e intervino deteniendo a los dos autores.

Un claro caso de aporofobia, odio al pobre, que tuvo lugar ayer sobre las 02.00 horas en plena vía pública donde un indigente estaba durmiendo batallando con la ola de calor y con la situación indigna en la que vive. Unos jóvenes de 28 y 30 años le violentaron con un ataque totalmente inesperado.

Según un testigo que al presenciar la paliza no dudó en llamar a la sala del 091, estos dos individuos, identificados como C. H. R. e I. S. E., de origen español y empadronados en Lérida, comenzaron a darle patadas y puñetazos, principalmente en la cabeza. Noqueado Francisco Javier, se levantó como pudo y caminó hacia la acera para pedir ayuda por si alguien lo estaba viendo, pese a las horas que eran. Unos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza circulaban por ahí, observando con sus propios ojos lo sucedido mientras escuchaban el aviso por la radiopatrulla.

Bajaron de sus coches y fueron a por los dos jóvenes, deteniéndoles de forma inmediata. No sin antes escuchar, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, cómo proferían expresiones, tales como: «Estamos cansados de vagabundos, lo que no haga la Policía lo haremos nosotros» o «Son mendigos, se mean y se cagan por ahí, siempre están molestando».

Por todo ello, C. H. R. e I. S. E., fueron detenidos y están a la espera de pasar a disposición judicial. Mientras, la víctima fue trasladada al centro sanitario más cercano, el hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia, donde precisó de tres puntos de sutura por una herida sangrante en la cabeza, así como varias pruebas craneales ante el traumatismo que presentaba.

Una agresión que no quedará impune y que, casualmente, se produce en la madrugada del día en el que entraba en vigor Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ley Zerolo, en el que se reconocen como delitos de odio el antigitanismo y la aporofobia, entre otros.

La norma prevé multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

La aprobación modifica el Código Penal para que los delitos relacionados con el odio puedan conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión