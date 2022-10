Acude corriendo a una comisaría de Policía de Zaragoza para denunciar una agresión sexual

Zaragoza paró ayer sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar tras dos denuncias de agresión sexual que la Delegación del Gobierno en Aragón comunicó, tal y como marca el protocolo, al Ayuntamiento de la capital. Hay una tercera en la que la víctima fue un chico, pero este tipo de violencia no está recogido dentro de dicho texto. De todas, sólo hay un detenido.

La primera que ayer tuvo conocimiento la Policía Nacional fue cuando una joven de 23 años fue corriendo a la comisaría del distrito de Delicias para asegurar que su compañero de piso la había violado cuando estaba en su cama durmiendo. La detención del sospechoso se produjo, curiosamente, también en las mismas dependencias policiales que la mujer, puesto que él fue detrás de ella para negar la supuesta violación.

Los hechos que investiga la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se remontan a la madrugada del pasado domingo, en torno a las 05.00 horas. Fue a la hora que la joven llegó a su vivienda en la calle Pamplona Escudero tras una noche de fiesta con sus amigos. Al entrar se encontró a su compañero de piso, un joven natural de Tudela, despierto. Este le dijo que se iba a duchar y que se iba de casa, por lo que ella se metió a su habitación a dormir. Entonces, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se recostó en su cama y se quedó dormida hasta que, de repente, se despertó por el peso que tenía encima. Era, supuestamente, I. G. O., de 25 años y de origen español, que la estaba agrediendo sexualmente.

Ella le reprochó lo acontecido y se fue corriendo a la comisaría policial de Delicias. Detrás fue el joven arrestado, quien aseguró que fueron relaciones sexuales consentidas. Este explicó que estaba en el ordenador cuando la denunciante llegó al piso, que ella le dio conversación y le dijo que fuera a su habitación a seguir conversando. Allí, según él, ella le dio pie a mantener relaciones sexuales de forma libre. Incluso apuntó que le había dado un masaje.

Tras tomarle declaración a ambos, el protocolo de agresiones machistas se activó inmediatamente, siendo trasladada al hospital para que un forense le examinará, así como para tomarle muestras de ADN que será analizado por la Brigada de Policía Científica. Él durmió en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

Sin detenciones

Pero no fue la única vez que se activó el protocolo ayer. Según pudo saber este diario, una joven acudió a un centro sanitario, asegurando que un joven le había obligado a mantener relaciones sexuales sin preservativo. Esta joven reconoció que eran consentidas, pero que le pidió que usará condón y que él le dijo que no y que en ese punto en el que estaban continuaban sin ningún tipo de protección. Una declaración que conllevó que un joven de origen dominicano fuera identificado, aunque todavía no ha habido detenidos.

Tampoco los hay con respecto a otra agresión sexual ocurrida la noche del día 12, si bien la denuncia se interpuso el pasado viernes. Un joven fue asaltado por un grupo de individuos en la calle San Miguel cuando estaba en una parada de autobús. Se acercaron a él, le insultaron y mientras unos le sujetaban, otro le habría introducido el dedo en su ano. Para que no pidiera ayuda le robaron el teléfono móvil no sin antes golpearle en el suelo. Ocurrió sobre las 07.30 horas.

El joven agredido expuso el caso en uno de los puntos violetas distribuidos por la ciudad, donde le animaron a denunciar. Se investiga a los agresores por un presunto delito de agresión sexual, robo con violencia y odio.

A esta hay que añadir la que adelantó este diario, en la que un joven fue asistido el paseo lunes en el hospital Clínico por las lesiones graves que presentaba. A los sanitarios les refirió que cuatro jóvenes se habrían aprovechado de su estado de embriaguez para violarle a la salida de un pub. Pese a relatar esos hechos ante los médicos y a los policías que fueron activados por el protocolo, el joven no ha ratificado la denuncia en sede policial. Esto conllevará el archivo de las diligencias. De ahí que siempre desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se insista siempre en la importancia de denunciar.

Concentración

Ante los hechos denunciados, tal y como marca el protocolo, el Ayuntamiento de Zaragoza anunció que las fiestas se iban a detener a las 19.00 horas durante cinco minutos como muestra de rechazo a este tipo de hechos delictivos y para mostrar su «apoyo y solidaridad» a la víctima.

Desde la plaza del Pilar, centenares de personas se sumaron a esos cinco minutos de protesta en contra de la violencia machista y la entrega de Premios Fiestas del Pilar 2022, prevista a esa hora en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, también comenzó unos minutos más tarde para cumplir con el parón de denuncia de estas agresiones.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, confirmó que a lo largo de este domingo se habían interpuesto dos denuncias por agresión sexual en la ciudad. «Hemos decidido parar las fiestas por una denuncia, y posteriormente, se ha producido una segunda por agresiones sexuales. No se han llevado a cabo en ningún espacio pilarista, sino en domicilios particulares, pero obviamente hemos activado el protocolo», expresó Fernández. Este lunes, a las 12.00 horas habrá un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento.