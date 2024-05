Gabriel Sopeña publica nuevo disco: "Estoy viviendo una segunda juventud creativa"

Gabriel Sopeña siempre se ha sentido más cómodo lejos de los focos. Lo que ha hecho constantemente a lo largo de su vida es escribir y, por eso, donde más a gusto se encuentra es «en la república de las letras». Quizá por eso, y por su alergia a una industria con la que nunca ha comulgado, entre su primer disco en solitario, 'Mil kilómetros de sueños' (1997), y el segundo, 'SangreSierra' (2017), transcurrieron nada más y nada menos que 20 años. Muy pronto sumará un tercero, porque 'Desiertos' –su nuevo álbum de estudio– se publicará en vinilo y en todas las plataformas el próximo 24 de mayo.

Para ir abriendo boca, el músico, compositor y poeta zaragozano ha lanzado este viernes el primer 'single': 'Coartadas', grabado muy cerca de Castejón de Monegros y realizado por su hija Lucía e Iván M. Laínez. En él, de alguna forma, se condensa toda su esencia creativa. «Sí, estoy muy satisfecho de esa canción, que me lleva incluso a mis primeros tiempos, cuando estaba muy involucrado con las músicas del mundo y el folk», explica Sopeña a este diario.

El próximo jueves se publicará el segundo 'single', 'Tú eres mi Camino de Santiago', y el 30 de mayo se celebrará la puesta de largo del disco con un concierto en Las Armas en el que también sonarán sus temas más emblemáticos (las entradas ya están a la venta). «En otoño e invierno haremos más bolos de presentación», apunta.

'Desiertos' son doce canciones «muy vivenciales» y alineadas con el estado de conciencia actual del músico del barrio de Casablanca, aunque algunas de ellas tengan ya bastantes años. «Las antiguas responde también a ese perfil y sí, las nuevas están compuestas en un proceso de reflexión profundo por todo lo que me ha ocurrido últimamente», comenta.

Y es que este disco ha tenido que sortear muchos obstáculos. Se empezó a grabar a finales de 2019, quedó en 'stand-by' por una gira con Loquillo, se retomó a finales de 2020 pero una neumonía bilateral provocada por el covid obligó a paralizarla, luego en 2023 llegó la gira por su 40 aniversario en la música y hace apenas tres meses sufrió un infarto del que afortundamente ya está recuperado. «Por fin va a ver la luz, pero ha sido una travesía por muchos desiertos, de ahí también el título. Ahora estoy muy orgulloso de este disco, que, además, es 100% aragonés», subraya Sopeña, que lleva años alejado de la industria discográfica.

'Desiertos', en el que destaca el trabajo de Guillermo Mata (director musical del álbum), es tan «de aquí» que incluso cuenta con un tema en aragonés, con adaptación de Ánchel Conte. Su nuevo álbum ha rescatado también una canción que dejó compuesta junto a su gran amigo Mauricio Aznar, fallecido en el año 2000: 'La balada del matrero'. «Aunque algunos tengan bastantes años, todos los temas son inéditos», destaca Sopeña.

Ya divisa un nuevo álbum

Tras celebrar en 2023 la gira por sus 40 años de carrera, el músico del barrio de Casablanca está viviendo «una segunda juventud creativa». De hecho, pronto entrará al estudio a grabar su próximo disco en solitario, un álbum que sin embargo no verá la luz hasta dentro de dos años. «Estoy en un gran estado de madurez creativa; lo que quiero es disfrutarlo y no dejarme nada en el tintero», sostiene un Sopeña al que los últimos «sustos» le han hecho «jerarquizar aquellas pocas cosas que a mi edad aún no tienes jerarquizadas». «Lo que más lamento es que el poder político y económico parece no haber aprendido nada de la pandemia; eso ha sido otro desierto más».

Ese cuarto disco de estudio no es el único proyecto que tiene en cartera. Y es que, a sus 61 años, el trabajo se le acumula. A lo largo de los próximos meses, por ejemplo, quiere ir reeditando todo su material que aún no está en las plataformas digitales, como los discos de sus primeros grupos (Ferrobós y El Frente) o las canciones que realizó con Jackson Browne. También prevé subir a las plataformas algunas de las canciones grabadas en directo en la gira del 40 aniversario, mientras que a final de año se publicará el disco monográfico que ha grabado con Loquillo dedicado al poemario 'Europa', de Julio Martínez Mesanza.

«Lo que quede lo quiero aprovechar a fondo; voy a dar mucha guerra todavía», incide Sopeña, cuyas composiciones han sido interpretadas por artistas tan relevantes como Bunbury, Amaral, Miguel Ríos, Labordeta, Aute, María del Mar Bonet o Manolo García. Por no hablar de los músicos internacionales con los que ha colaborado: Jackson Browne, María Creuza, Ara Malikian...

Ahora, su nuevo 'Desiertos' reivindicará aún más a una figura clave de la música aragonesa, creador o coautor de canciones tan míticas como 'Apuesta por el rock & roll', 'Cass', 'Cuando fuimos los mejores' o 'John Milner'.

Suscríbete para seguir leyendo