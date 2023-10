El puesto de la Guardia Civil de Casablanca en Zaragoza tramitó en junio de 2021 la denuncia de una vecina de Cuarte de Huerva que refería ser víctima de un episodio de violación. El proceso de instrucción a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza finalizó con el archivo y el sobreseimiento de la causa al tratarse de una denuncia falsa para ocultar una infidelidad a su pareja.

Ayer, Lorena Sierra Hernando reconoció los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, aceptó una pena de seis meses de cárcel como autora de un delito de denuncia falsa y deberá abonar una multa de 2.160 euros a razón de seis euros diarios durante los próximos doce meses. La pena privativa de libertad quedó suspendida a cambio de jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los hechos referidos se remontan al 22 de agosto de 2021, cuando la ahora condenada denunció ante el Instituto Armado un episodio de violación del que había sido víctima en junio del año anterior.

No obstante, a lo largo de la instrucción del proceso se aportaron una serie de mensajes en los cuales la propia Lorena ratificaba que el denunciado había estado en su casa, se habían besado y así se lo transmitió a la pareja de este a través de Messenger. «Tu marido y yo nos hemos acostado. Si él no te ha dicho nada, te lo digo yo. Tengo muchas ganas de acabar con todo y ya he dicho la verdad», le refirió por escrito.

Finalmente, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la capital aragonesa acordó la deducción de testimonio por delito de denuncia falsa y así fue ratificado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de quince meses de cárcel y una multa de 4.320 euros a razón de ocho euros diarios por tiempo de 18 meses. Asistida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, aceptó el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. La causa ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10.