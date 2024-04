El jefe superior de Policía en Aragón descarta más detenciones por los "hechos violentos" de los agricultores en La Aljafería

El jefe superior de Policía de Aragón, Florentino Marín Parra, ha descartado esta mañana que el Cuerpo Nacional de Policía vaya a detener a más agricultores por los "hechos violentos" que, el pasado 1 de marzo, se desencadenaron a las puertas del Palacio de La Aljafería con motivo de las protestas agrarias. A preguntas de los medios de comunicación, Marín Parra ha dado por zanjada la investigación, que provocó la respuesta de decenas de compañeros al manifestarse a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para apoyar a los tres detenidos.

Con motivo del 'sitio' a la sede de las Cortes de Aragón, los agentes detuvieron a tres manifestantes a los que, varios días después de las protestas, interrogaron en la comsaría Actur-Rey Fernando. Uno de ellos, quien hiciera llegar su tractor hasta el puente de acceso a La Aljafería, atendió la llamada de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y denunció que la Policía "no actuó como debía hacerlo". "Con dos denuncias no me van a meter ningún miedo, seguiré protestando junto con mis compañeros", reconoció.

