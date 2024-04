Boicotean una ponencia en Zaragoza por el asesinato de la cocinera de una cárcel catalana

Una decena de personas boicoteó el viernes por la mañana unas jornadas de Instituciones Penitenciarias organizadas en la Universidad de Zaragoza al solicitar la dimisión de uno de los ponentes –Amand Calderó, secretario de Medidas Penales de la Generalitat de Cataluña– como consecuencia del asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric a manos de un preso que luego se suicidó. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, entre los manifestantes se encontraba uno de los sobrinos de la víctima al que acompañaron varios funcionarios de prisiones pertenecientes a la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm).

Todos ellos exhibieron la misma camiseta reivindicativa al mismo tiempo que golpeaban las butacas de la sala al grito de «¡dimisión!» hasta que la moderadora de la mesa y secretaria general de la Universidad de Zaragoza, María Ángeles Rueda, logró reconducir la situación «con mucho acierto y educación». A su lado también se sentaban el director de Justicia del País Vasco, Eugenio Artetxe, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Oriz, quienes completaron la ponencia Retos de intervención actuales y futuros.

No hizo faltar solicitar la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía porque cada uno de los ponentes llegó acompañado de sus escoltas. Tras este revuelo, los protestantes volvieron a sus butacas hasta que, al final de la ponencia, retomaron la iniciativa al formular dos preguntas vinculadas a la reinserción penitenciaria a la que siguió una tercera que no encontró respuesta. «¿Por qué no dimites?», preguntaron a Calderó. «Puedo entender el malestar y el dolor de la víctima, pero no era el lugar», indicó a este diario la organizadora de las jornadas y profesora de Filosofía del Derecho, María José Aranda.

El asesino cumplía una condena de once años de cárcel por degollar con un cuchillo a una prostituta en la localidad tarraconense de Valls. En marzo volvió a manchar sus manos de sangre y la acción generó un reguero de consternación e indignación entre los centros penitenciarios de España, que convocaron protestas en memoria de la víctima. También reclamaron la dignificación de sus puestos de trabajo.

