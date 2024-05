Desalojados por el incendio en el Coso: “Estamos durmiendo en el coche”

El edificio del número 184 del Coso, en Zaragoza, continúa siendo inspeccionado este viernes por los técnicos del ayuntamiento para valorar si es posible acceder en condiciones de seguridad. Si así lo determinan, las familias que residían en el inmueble podrán acceder para recoger lo que queda de sus pertenencias acompañados por la Policía Local y los bomberos.

Mientas se produce la inspección, David y Rocío observan apostados en una valla. Son dos de las doce personas que han tenido que ser desalojadas tras el incendio. El edificio se demolerá al haber quedado su estructura dañada. “Lo hemos perdido todo. Vamos a ver si podemos entrar hoy pero no nos queda nada”, lamentaba la pareja, muy joven.

Desde que fueron desalojados, David y Rocío han estado durmiendo en el coche, una situación que no podrán estirar mucho en el tiempo. “Tendremos que buscar otro piso”, dice él.

En el momento del incendio, David estaba despierto. “Eran las 7.00 de la mañana y mi mujer dormía. Olía a humo y me asomé al balcón y ya me dijeron que saliese, aunque en ese momento no vi mucho fuego”, relata.

“Luego cuando bajamos sí que vimos que el incendio estaba en el local del bajo, pero yo pensaba que se apagaría pronto y que en dos días íbamos a volver. Pero me han dicho que ya no podemos subir”, lamenta Rocío.

Esta joven pareja “ha tenido muy mala suerte”, cuenta la madre de ella. Hace apenas cinco meses que vivían en este piso porque el anterior en el que residían, en la calle Doctor Palomar, también fue pasto de las llamas.