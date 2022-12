A la misma hora en la que Igor el Ruso asesinó al ganadero José Luis Iranzo, luego vendría la muerte a tiros de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, Andorra recordó este triple crimen en su quinto aniversario. El municipio andorrano sigue conmocionado y pidiendo respuestas políticas y policiales al endeble dispositivo. Ayer, en la casa de las culturas de esta localidad turolense se anunció la denuncia al Estado.

La plataforma Amigos de Iranzo explicó a los andorranos y también vecinos de Albalate del Arzobispo, zonas en la que estuvo nueve días Norbert Feher viviendo de manera impune saqueando masicos y que estuvo a punto de matar a otros dos vecinos, que han recurrido a los tribunales para que «los responsables del operativo policial den las explicaciones que no han dado hasta ahora».

«Igor el Ruso estuvo desde el 5 al 14 de diciembre campando a sus anchas por los constantes errores que se cometieron», explica Luis Manuel Alquézar, uno de los miembros de la plataforma, quien quiere dejar constancia que «no es una opinión, sino que en el juicio salieron a la luz». «Hay muchos, pero en la mente está cuando nos dijeron que no había habido coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando los primeros estaban buscando a Igor; o cuando nos enteramos que no se analizaron ni el ADN ni las huellas antes del triple crimen, pese a estar fichado; o cuando no se llamó ni a los GRS después de la tentativa de homicidio de Albalate...», recordó.

En su opinión, el triple crimen de Andorra fue el resultado de «no tomarse en serio la oleada de robos o el tiroteo que hubo». «Ahora la falta de seguridad sigue igual. Es normal, como no admiten errores, pues estamos en la misma situación», lamenta.

«La denuncia la hemos interpuesto ahora porque iba a prescribir. Queremos que se diriman las imprudencias que se cometieron aquellos días», afirma Alquézar, quien destaca que están recogiendo fondos para afrontar el coste legal que va a suponer esta lucha en los tribunales. De ahí que hayan activado el teléfono 621 073 484 para recibir dinero a través de Bizum.

Una injusticia que se suma a que las tres familias víctima de este triple crimen todavía no han cobrado los 4,3 millones de euros en concepto de indemnización. Al ser insolvente Igor el Ruso, la cantidad es solicitada al Estado.