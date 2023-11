El campo no escapa a las quejas que recibe el Defensor del Pueblo y, aunque no en gran volumen, hay problemas relacionados con el mundo forestal, con los caminos y otras más curiosas, como controversias por los cañones antigranizo para la defensa de los cultivos, como sucede en el Bajo Aragón.En un análisis hecho por Efeagro de las resoluciones públicas en el último año, se constata que estas quejas relacionadas con el agroalimentario se dirigen principalmente a ayuntamientos pero también a diferentes consejerías de gobiernos autonómicos.

Quizá una de las más peculiares es la que un ciudadano presentó a primeros de año por el ruido que generan los dispositivos antigranizo instalados para la defensa de los cultivos en el Bajo Aragón. El ciudadano presentó su queja ante el Justicia de Aragón quien remitió el expediente al Defensor del Pueblo estatal porque la regulación de estos dispositivos es competencia de la Administración General del Estado y de las confederaciones hidrográficas.

El Defensor del Pueblo pidió un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que negaba haber dado autorización alguna para colocar cañones porque ya pidió informes en su día a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la efectividad de estos artilugios destinados a la modificación artificial del tiempo.

Estos informes reflejaban que la efectividad de estas técnicas no tienen base científica alguna; de ahí que no sea necesario que la confederación autorice o deniegue su uso. No obstante, la utilización de cañones no vulnera la legislación de aguas ni tienen relación con el ciclo del agua, según se expone.

Con estos informes, el Defensor del Pueblo dirigió una sugerencia al Gobierno aragonés al entender que, en el ejercicio de su función de supervisión general, tiene que evaluar el problema de ruido que genera el cañón antigranizo.