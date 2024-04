El museo Celtíbero de Bronchales podría perder la subvención de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Bronchales podría perder la subvención estatal de 800.000 euros para la construcción del museo Celtíbero en el municipio tras realizar una modificación presupuestaria del proyecto sin consultar al Ministerio de Cultura. La partida pasó de un gasto inicial de 290.000 euros para la adquisición del edificio y la primera fase de rehabilitación frente a los 685.080 euros que costará finalmente­ el proyecto. Un cambio con el que se arriesga a perder la ayuda, ya que el Gobierno Central podría negarse a realizar los pagos pertinentes, que fueron aprobados en los Presupuestos Generales del Estado en 2023.

La subvención fue concedida el año pasado y, según los términos acordados, la cifra total se repartía en cuatro pagos que debían ser abonados cada trimestre desde su aprobación. «A día de hoy, el ayuntamiento aún no ha recibido ese dinero», asegura Francisco Burillo, director del proyecto. Motivo por el que, desde el consistorio, ya han afrontado un pago de más de 100.000 euros a través de las arcas municipales.

La adquisición del museo ha supuesto hasta la fecha un gasto de 82.000 euros, que se suma a la redacción del proyecto de restauración (15.717,90 euros) y a la de seguridad y salud (9.667,90 euros).

En total, 107.385,80 euros a los que se deberá sumar el coste de las obras de rehabilitación del edificio que albergará el museo y que supondrá el pago de otros 450.000 euros más. Es decir, los gastos totales de la primera fase ascienden a 651.685,80 euros, frente a los 290.000 que se acordaron en su momento. «Ello supone que para la segunda fase del proyecto (excavación, cercado del perímetro y adecuación del acceso a la necrópolis) tan solo quedan disponibles 148.314,20 euros», explica Burrillo.

Posible solución

Una cifra «que no alcanza ni de lejos lo que se pretende hacer» y que podría acabar afrontando en su totalidad desde el consistorio. «De momento, Madrid no ha adelantado ni un euro, ni lo va adelantar porque justifican que la nueva modificación de los presupuestos no se pidió al ministerio de Cultura y no sigue el eje de lo comprometido», denuncia el director.

Una situación que podría acabar con «la retirada de la subvención» y con ello, «el cargo total pasaría a depender del ayuntamiento», analiza Burillo.

Como director del proyecto asegura que, a estas alturas, la única opción «viable» sería volver al presupuesto inicial y la nueva partida de adquisición «ponerla para los presupuestos del año que viene», apunta.