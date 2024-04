El Ayuntamiento de Bronchales asegura que ya recibió la subvención del museo Celtíbero el pasado 9 de abril

Todo bajo control en Bronchales. El futuro museo Celtíbero seguirá adelante gracias a la subvención de 799.999,70 euros que recibió el ayuntamiento de la localidad por parte del Gobierno de España el pasado 9 de abril, tal y como han confirmado este jueves a este diario fuentes del ayuntamiento. Una noticia que ha pillado por sorpresa al director del proyecto, Francisco Burillo, quien ha asegurado desconocer que dicho cobro hubiera sido efectuado.

La subvención fue concedida el año pasado y, según los términos acordados, la cifra total se repartía en cuatro pagos que debían ser abonados cada trimestre desde su aprobación. "A día de hoy, el ayuntamiento aún no ha recibido ese dinero", denunció ayer Burillo, director del proyecto. Una confirmación que tan solo demuestra una mala comunicación por parte del consistorio y el equipo de trabajo del plan Bronchales-Montes Universales.

"De momento, Madrid no ha adelantado ni un euro, ni lo va a adelantar porque justifican que la nueva modificación de los presupuestos no se pidió al ministerio de Cultura y no sigue el eje de lo comprometido", aseguró Burillo el miércoles. Una situación que podría acabar con "la retirada de la subvención" y con ello, "el cargo total pasaría a depender del ayuntamiento", advirtió.

Sin embargo, su afirmación nada tiene que ver con la realidad porque, tal y como han confirmado fuentes del consistorio este jueves, la subvención del museo Celtíbero no corre ningún peligro y "ya fue recibida en su totalidad el pasado 9 de abril".

Al conocer la noticia, Burillo ha mostrado un "desconcierto total" al saber que el dinero ya había sido ingresado y ha asegurado que no había sido "informado de la situación". No obstante, ha mostrado su alegría porque "es una buena noticia".