Tras el éxito de Un hipster en la España vacía del que le ha comprado Netflix los derechos al escritor zaragozano Daniel Gascón para adaptarlo a una serie, el aragonés ha anunciado hoy a través de sus redes sociales que ya hay fecha de publicación para su próxima obra. El 9 de septiembre llegará a las librerías La muerte del hipster (que también verá la luz en Random House), una especie de segunda parte del primer volumen y que sigue ahondando en la misma temática. La propia editorial lo está promocionando ya con la siguiente sinopsis: «Regresa el hipster para beber de su propia medicina: los urbanitas huyen de la ciudad asolada por el covid-19 y pretenden invadir su rincón de la España vacía».

Un hipster en la España vacía ha causado una gran acogida entre el público tal y como reconocía el propio Gascón en este diario: «Ha caído simpático y ha divertido a mucha gente. Me gusta mucho el humor como lector pero nunca me había atrevido a hacer algo de humor puro y me alegra que haya salido bien y vaya encontrando bastantes lectores. Y luego hay otra cosas y es que la novela tiene una parte que tiene mucho que ver con lugares que yo conocí en mi infancia, también me divierte esa especie de revisión biográfica aunque sea en un plano muy distinta», aseguraba un autor que espera repetir el mismo éxito con esta nueva publicación a partir de septiembre.