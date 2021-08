El Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel es por el momento la institución aragonesa más activa en este 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón. Además de la nueva biografía, el IET ha impulsado la creación de un cómic sobre este mago del cine que se prevé publicar la próxima primavera. El objetivo es claro: dar a conocer y reivindicar la figura de este pionero de los efectos especiales entre los más jóvenes. Se trata de una coedición junto a la aragonesa GP Ediciones y al frente del proyecto hay dos nombres de demostrada solvencia en el mundo del cómic regional: Queco Ágreda, que se encargará del guion, y Laura Rubio, que realizará las ilustraciones.

El proyecto se ha retrasado un poco respecto a lo que estaba previsto y al final habrá que esperar al menos hasta la primavera del 2022 para ver el resultado. "Para abordar el guion he tenido que esperar a la biografía que estaba preparando Iván Núñez, porque las otras tenían muchos años y no estaban tan actualizadas", explica Ágreda, que apunta que el cómic tendrá unas 60 páginas. En ellas abordará sobre todo su vida profesional y los logros que el turolense consiguió en el campo de la animación y los efectos especiales. "Ojalá el cómic sirva para reivindicar su figura porque lo cierto es que es poco conocido", señala Ágreda, que en 2018 publicó con dibujo de Javier Ortiz La noche perdida de Luis Buñuel, su último trabajo.

En este mismo sentido se manifiesta la dibujante e ilustradora zaragozana (aunque residente en Teruel), Laura Rubio, que reconoce que le hace "especial ilusión" participar en un proyecto como este. "Como turolense de adopción aún tengo más ganas y fue un honor cuando me lo propusieron", explica Rubio, que apunta que todavía no tiene muy claro "el estilo" con el que quiere abordar el cómic. Su participación, sin duda, dará un salto de calidad a la iniciativa, ya que Rubio es una de las artistas aragonesas con mayor proyección. No hay más que recordar el éxito que ha conseguido con sus entregas de Zilia Quebrantahuesos o el que logró con su segundo título (Queronea), que se llevó el premio a la mejor obra aragonesa en el Salón del Cómic de Zaragoza de 2017.

El de Segundo de Chomón no será el único cómic que se publique en el 2022 sobre personajes ilustres aragoneses. El zaragozano Chesus Calvo trabaja en otro que divulgará la figura del pintor Francisco Pradilla en el centenario de su muerte, mientras que José Antonio Bernal y el guionista y actor Jorge Asín preparan otro sobre Francisco de Goya.