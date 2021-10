El escritor zaragozano Daniel Gascón ha presentado en su ciudad su última novela, La muerte del hípster (Random House), dentro del ciclo Martes de libros que se celebra en el Patio de la Infanta organizado por la Fundación Ibercaja. Gascón, columnista de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ha estado acompañado por Miguel Mena.

Se trata, en cierta medida, de la segunda parte de su exitoso Un hípster en la España vacía con el que cosechó buenas críticas y respuestas en su lanzamiento. En esta novela, que vio la luz el mes pasado, la trama va más allá y es que el covid se ha instalado en el mundo y esta pequeña localidad de Teruel inventada donde sucede la acción no va a ser menos. «Una de las primeras cosas que hacen en el pueblo cuando se hace la recomendación de la distancia social es que como la densidad de la población es tan baja, no piden que la gente se separe sino que se acerquen para estar en esos dos metros… También he metido la campaña de vacunación o he introducido el asunto de los fondos europeos con unos funcionarios que van para examinar el pueblo al estilo Bienvenido Mr. Marshall. O he tocado uno de los temas que más diferencias suscita entre la sensibilidad urbanita y ecológica y los ganaderos rurales y que es el regreso del lobo», explicaba recientemente el autor en una entrevista con este diario.