Si bien el éxito para los organizadores y para los participantes ya estaba garantizado porque «lo importante era que se hiciera», el Salón del cómic de Zaragoza ha confirmado que su edición más complicada, la de la pandemia, también ha sido un éxito de ventas según las impresiones recogidas entre varios de los estands. En algunos incluso, como en el de GP Ediciones, situaban la cifra de negocio en un escalafón muy alto: «Si no es la mejor de todas las ediciones, cerca andará», ha señalado uno de sus responsables Daniel Viñuales. Tampoco le iba a la zaga otro de los principales valedores de la cita, el colectivo Malavida que se ha mostrado «muy satisfecho» de cómo había ido el Salón: «Han funcionado muy bien nuestras novedades y nos ha pasado incluso algo que no pensaba que fuera a suceder este año y es que hemos tenido que reponer», ha señalado Xcar Malavida que ha asegurado que eso era un signo de que se «había vendido todo bastante bien aunque, evidentemente dado el aforo permitido, no hemos llegado a las cifras de otras ediciones». Incluso algunos participantes que normalmente suelen ser bastante críticos con el desarrollo del Salón este año estaban «bastante contentos» de cómo había funcionado y, sobre todo, algunos hacían referencia a la ausencia de aglomeraciones lo que «ha facilitado las cosas».

