No existía hasta hace unos días, pero la Junta de Cofradías de Zaragoza también ha querido rendir su particular homenaje a Goya creando La Goyesca, un toque compuesto específicamente y que se estructura en dos voces para al final unificarse en una doble repetición. Alrededor de 150 personas han participado esta noche en la tamborrada que ha partido de la Fuente de la Hispanidad de la plaza de Pilar para llegar al paso de sus redobles hasta la fachada del ayuntamiento donde, junto a las recreaciones de los cuadros de Goya, aún han mostrado un poco más de su buen hacer. Todo ante miles de personas que no han querido perderse los últimos compases de las Fiestas Goyescas que se prolongaron durante todo el fin de semana.

La tamborrada ha sido, en realidad, el primer acto de la despedida ya que, a continuación, aún se ha podido ver un último pase del videomapping Goya, el trazo maestro y, posteriormente, ha sido un espectáculo piromusical el que sí que ha cerrado las Fiestas Goyescas. Una producción que ha incluido artificios que salían de la propia fachada del consistorio y desde la parte posterior del mismo (junto al río) para conformar junto a la música de época un emotivo final de esta primera edición de estas recuperadas Fiestas de primavera. 18 Así, alrededor de las diez de la noche se han dado por concluidos las Fiestas Goyescas que, en la jornada del domingo (la última), también ha tenido tiempo para que los más pequeños disfrutaran con su espacio. Por la mañana, en el escenario de la Delegación del Gobierno, Titiriteros de Binéfar ha puesto en escena su espectáculo En la boca del lobo, con la suerte, además de que el sol se ha replegado un poco y el cielo ha estado nublado. Y es que las altas temperaturas han sido la tónica de estos tres días festivos que, en todo caso, no han impedido que los zaragozanos salieran a la calle a arropar los diferentes actos, con especial afluencia en el bautizo de los gigantes de Goya y Josefina Bayeu; y en los actos de clausura celebrados ayer.