La Muestra de cine de Ascaso revitaliza la vida del lugar

Todo comenzó en 2012, para acceder a Ascaso no había ni carretera asfaltada y en la localidad no había ningún residente fijo durante todo el año. Sin embargo, un grupo de amigos pergeñó la idea de crear la Muestra de cine más pequeña del mundo. Y lo que fue un sueño cumple este 2022, con una pandemia por medio, once años y lo hace con un balance más que positivo. Y no solo por el hecho de haber llenado de cultura y de gente el medio rural sino también porque la existencia de este pequeño festival ha conseguido que ahora ya haya una carretera asfaltada para llegar al pueblo, que ya viva un pequeño grupo de gente en la localidad, que exista una casa rural y quizá uno de los hitos más importantes, la instalación de una central fotovoltaica para el suministro de electricidad a la aldea. Todo gracias a la implicación de la Diputación Provincial de Huesca pero, sobre todo, al impulso de la Asociación de vecinos y amigos de Ascaso Los Relojes que, año tras año, convierten la pequeña aldea en un lugar de cine.

Uno de los codirectores de la cita, Néstor Prades; el responsable de comunicación de la misma, Benjamín Recacha y la diputada provincial de Cultura, Maribel de Pablo, han presentado hoy esta nueva edición, que se celebrará del 30 de agosto al 3 de septiembre en Huesca. «Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que realizan los voluntarios para llevar la cultura al ámbito rural, y por eso las administraciones tenemos que apoyarles poniendo los medios necesarios para que se pueda seguir celebrando esta muestra», ha reivindicado Maribel de Pablo precisamente. El telón de la Muestra de Cine de Ascaso lo abrirá la película francesa de 2021 'Retour à Reims', de Jean-Gabriel Periot. Tras la proyección, charlarán sobre ella el periodista de 'Le Figaro' y Radio France Mathieu de Taillac, y el periodista y crítico de cine Gregorio Belinchón. SANTIAGO CERESUELA, PREMIADO El Premio Ascaso de este año irá a parar a Santiago Ceresuela Sesé. Él y su familia son los dueños de la borda y del terreno donde se realizan las actividades de la muestra. En 2013, la asociación firmó un convenio con ellos para que se les cediera la borda y los terrenos a cambio de su rehabilitación. Algo que se consiguió realizar gracias a una campaña de ‘crowdfunding’ en la que casi 60 mecenas aportaron los casi 5.000 euros que se necesitaban para la obra. La recuperación de la memoria histórica es el tema del documental 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde' (2021), de Remedios Malvárez y Arturo Andújar, que se proyectará el jueves 1 de septiembre. Estreno de Sobrarbe en pantalla En la jornada del jueves, se estrenará la sección Sobrarbe en pantalla, con la que la Muestra de Cine de Ascaso quiere dar protagonismo a mediometrajes rodados en la comarca. La abrirá 'Rebeldía rural, la luz llega el pueblo' (2021), de Susan Labich. El viernes será el turno de 'Peter Plan' (2019), del realizador Jean Castejón Gilabert, quien participará en el coloquio posterior y los asistentes podrán disfrutar de 'La vida más larga', de David Valero. La Muestra de Cine de Ascaso pondrá el punto final el sábado con el concierto y baile en la plaza a cargo de la Orquestina del Fabirol. En el descanso de la actuación, se entregará el Premio Ascaso a Santiago Ceresuela Sesé. El programa cinematográfico lo cerrará 'Flee', largometraje animado del realizador nórdico Jonas Poher Rasmussen.