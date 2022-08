El artista Xavier Masero vuelve a Oliete para exponer su 'Origen'

Volver al pasado para valorar el presente. El pintor, dibujante y ceramista catalán Xavier Masero llega a Oliete con su catálogo ‘Origen’ donde sus obras (pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas y piezas de valor, tanto histórico como personal) son expuestas, desde esta semana, en la sala Matadero y la antigua biblioteca de la localidad aragonesa, con el ayuntamiento como organizador de la exposición dentro de las actividades programadas en la Semana Cultural de Oliete.

Este conjunto de obras adquiere un gran significado para el artista plástico catalán, que traslada su sentimiento de arraigo y agradecimiento a Oliete desde su niñez. "Quiero devolver parte de lo que me ha dado el pueblo y todo es un arte figurativo reconocible que conforma mi imaginario creativo". A su vez, Masero afirma que es "hacer lo mismo desde la niñez, pero con más formación y maestría durante estos años".

Una etapa vital remarcable

De hecho, estos recuerdos del pasado, en este municipio turolense, le evocan una etapa vital muy remarcable. “Por las noches, ponía a remojo, en una cazuelita de aluminio, los fósiles recogidos para iluminarlos o cogía animalillos, piedras y culebras. Todo esto ha formado parte de mi vida. Son momentos preciosos que me han ayudado a vivir el presente como artista”, indica Masero.

Oliete, sin duda, es un lugar referente para este artista, así como su gente, a la que no duda en agradecer todo cuanto ha recibido en su vida, reafirmándolo como un regalo o presente de gran aprecio. “Existe un agradecimiento, que es mutuo, además de un feedback donde la gente reacciona con amor, apoyo y cariño, incluso con sorpresa por mi faceta artística”. En esencia, como valora Masero, “son lecciones de amor incondicional y aprecio por mi trabajo, que me hace muy feliz”.

"Ayuda a conocer mi persona"

Además, todo este catálogo supone una definición más completa de cómo es, tanto persona como artista, que señala el mismo Masero. “Este trabajo me dibuja, ayuda a conocer mi persona y me veo reflejado. Por ello, “estas obras representan mi camino, donde la gente que me conoce capta enseguida cuál es mi manera de trabajar y vivir”.

Asimismo, el artista catalán tiene clara su hoja de ruta y no se desvía de ella. “Trabajar con honestidad hace que todo sea más fácil. No se trata de hacer algo que me gusta, que también, sino lo que debo; soy artista, quiero mantener mi esencia (ser yo) y que la gente me conozca”, remarca Masero. Estas obras estarán expuestas, durante el mes de agosto entero, en la sala Matadero y la antigua biblioteca de Oliete.