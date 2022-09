Tras un primer preestreno en Zaragoza el pasado jueves, 'Labordeta, un hombre sin más' se ha proyectado por primera vez en Madrid este lunes, coincidiendo con el duodécimo aniversario del fallecimiento del icónico cantautor aragonés. Hasta cuatro miembros del Gobierno español –la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; Irene Montero, ministra de Igualdad; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la aragonesa Pilar Alegría, ministra de Educación– estuvieron presentes en la premier, junto a otras personalidades políticas como Tomás Guitarte, Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Íñigo Errejón o Edmundo Bal, demostrando la importancia que José Antonio Labordeta tuvo tanto dentro como fuera de las fronteras aragonesas.

Tampoco se lo han querido perder algunas de las personas más importantes de la cultura española como Inma Cuesta, la aragonesa Luisa Gavasa, Pepe Sanchís Sinisterra o Elvira Lindo, así como las cantantes Ana Belén y Massiel, en un evento que ha estado amenizado musicalmente por Amaral y María José Hernández, quienes han interpretado algunos de los temas más reconocidos del cantautor. Del mundo de la comunicación, por otra parte, periodistas como Pepa Bueno, Jesús Cintora o Andrea Ropero han acudido al Teatro Bellas Artes de la capital, donde también ha estado presente el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada.

Los directores, Gaizka Urresti y Paula Labordeta –hija del cantautor– ya avisaron en la presentación del filme la pasada semana que su idea siempre fue preestrenarlo primero en Aragón, pero también era de justicia hacer lo propio en Madrid, donde Labordeta estuvo ocho años como diputado de Chunta Aragonesista, regalando momentos tan memorables como su icónico 'A la mierda'. Precisamente, la explicación detrás de esa expresión, así como el porqué de otros aspectos del José Antonio Labordeta más íntimo, constituyen el eje sobre el que gira toda la película.

'Labordeta, un hombre sin más' repasa los momentos vitales que convirtieron al aragonés en uno de los personajes más queridos del territorio aragonés y nacional. Un "viaje" muy familiar en el que el propio cantautor será partícipe, gracias a un diario inédito que su viuda, Juana de Grandes, localizó por casualidad durante los rodajes. Como no podía ser de otra forma, la viuda del cantautor también estuvo presente en el evento celebrado en Madrid, así como sus tres hijas, Ana, Ángela y la ya mencionada codirectora, Paula.

En declaraciones a 'Efe', Paula Labordeta ha asegurado que "los amantes de Labordeta no pueden dejar de ir a verla porque lo van a ver como nunca", a lo que añade: "Encima, en una gran pantalla, donde el Canto a la libertad suena de una manera impresionante". En cualquier caso, el filme no está únicamente dirigido a los seguidores del aragonés. En esa línea, la directora recomienda verla incluso a los que no estén familiarizados con su figura, pues "quedarán pegados al asiento, descubriendo a una persona más que a un personaje, que merecía muchísimo la pena". Gaizka Urresti, por su parte, ha apostillado que la película «divierte, entretiene y forma». Los jóvenes, dice, descubrirán "a un ser único de un período de la historia reciente de España» y algunas cuestiones que estos «no conocen del franquismo, la transición y la democracia".

El documental está protagonizado por la familia del cantautor, muy implicada en el proyecto desde el principio. Incluso el propio José Antonio Labordeta es partícipe activo del mismo a través del diario mencionado anteriormente, escrito por el zaragozano entre 1964 y 1978. "Labordeta se merecía una película bien hecha. Si la hacíamos, teníamos que ser valientes y tirarnos a la piscina, porque ya hay otros documentales sobre mi padre que están muy bien", concluyó Paula Labordeta.