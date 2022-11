Como suele ser habitual, la nueva jornada del ciclo La buena estrella, organizado por la Universidad de Zaragoza y moderado por el profesor y periodista Luis Alegre, ha despertado este jueves una gran expectación en la sala Joaquín Costa del Paraninfo. El motivo, su protagonista: Leonor Watling. Y es que, menos de una semana después del estreno de su última película, 'No mires a los ojos' (de Félix Viscarret), la actriz española se ha acercado a la capital aragonesa para compartir sus impresiones con cinéfilos y asistentes interesados en conocer las entrañas de su último trabajo. Alegre no ha dudado en definirla como una artista "maravillosa" –además de actriz, también es cantante–, y ha calificado su papel de Lucía en el filme de Viscarret como una "interpretación excelente".

'No mires a los ojos' es un thriller psicológico en el que Watling comparte escena con actores de la talla de Paco León, Juan Diego Botto o Susana Abaitua. Inspirado en la novela 'Desde la sombra', de Juan José Millás, en ocasiones puede ser percibido por el espectador como "incómodo", algo a lo que Watling le encuentra la siguiente explicación: "Muchas veces, el espectador distingue fácil quien es el malo, por lo que está cómodo. Pero, en ocasiones, te encuentras en el lado equivocado". En ese sentido, la actriz asegura que, toda historia, sea cual sea su formato, "trata de no dejar claro el nosotros–ellos". Una dicotomía, explica, que es problemática incluso si la extrapolamos a nivel social. "Nos hace mucho daño como sociedad. Me gusta cuando el ellos eres tú, y en esta película sucede", ha subrayado Watling.

En cuanto a su personaje, Lucía, la artista lo ha definido desde "el desconcierto y la soledad". Un papel sin duda alimentado por el buen trabajo del director, Félix Viscarret, a quien Watling no ha dudado en elogiar. "Tiene muy claro lo que quiere. Es muy paciente, nunca te dice que no y te va llevando hasta lo que quiere hacer", ha señalado. Algo que, admite, "es muy importante" para que una película como esta, tan "sutil y delicada", triunfe.

Asimismo, la actriz madrileña –con raíces británicas– ha recordado con cariño que al recibir el guion pensó que era "rarísimo", y tuvo que quedar con el director para que le explicase "lo que quería". Con todo, Watling se ha mostrado encantada de trabajar con Viscarret, a quien ha reconocido seguir intensamente desde que vio 'Bajo las estrellas', una de las obras más notables del director pamplonés.