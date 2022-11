Ariana Barrabés (Evoéh): "Lo interesante de la música sefardí es el papel de la mujer en ella"

Evoéh acerca las melodías sefardíes al público zaragozano. Con motivo del festival Música en las nubes, que da comienzo este viernes con los conciertos de Almalé y el sexteto liderado por Joaquín Pardinilla, la formación –que en esta ocasión será un dúo– actúa en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza este sábado, a partir de las 19.00 horas. No será la única actuación de la tarde, ya que desde las 20.30 horas Josep-María Ribelles completará la jornada de un ciclo que se mantendrá en cartel durante todo el fin de semana.

El caso de Evoéh es muy particular. La formación, que ha publicado cinco discos a lo largo de su trayectoria, dos de ellos dedicados a la música sefardí, puede presentarse de múltiples formas. Aunque, en este caso, lo hará con el dúo que la fundó, compuesto por Jesús Olivares Heredia y la oscense Ariana Barrabés Romeo. Un concierto que, por tanto, será muy especial para esta segunda integrante, natural de La Puebla de Roda (Ribagorza).

Barrabés explica que, tras estudiar la carrera superior de Jazz y Música Moderna en Barcelona, quedó prendada de las melodías sefardíes en su trabajo final de grado. "Hice el proyecto sobre la tradición oral de la música, la que nace de la necesidad de expresarse en cualquier comunidad humana", cuenta, y añade: "Hacían música sobre cualquier cosa cotidiana, lo que aleja un poco la idea de que la música siempre tiene que ir ligada a la formación o a saber solfeo". En el caso de la tradición sefardí, dice la artista oscense, "lo interesante fue su mucha tradición oral y el papel que la mujer tenía en ella". Una comunidad que, por motivos políticos (como su expulsión de la península en 1492 por los Reyes Católicos) vivió en migración constante, lo que provocó "que se mezclara con todas las culturas del Mediterráneo con las que convivió".

Así, la gente que acude a sus conciertos o escucha sus discos nota que lo que oye "les suena muy familiar". "La sonoridad tan mezclada con todo lo que tenemos en España, que es muchísimo, y en el Mediterráneo en general, me parece mágica", asegura Barrabés. Algo que acentúa el hecho de que estas melodías "no estén firmadas por un compositor concreto". Esto es debido, según la oscense, a que "no se conoce de dónde vino la primera".

Innovar sobre una base establecida

En el caso de Evoéh, nombre que hace referencia a una de las primeras óperas conservadas ('Orfeo', de Monteverdi), su estilo se basa en innovar sobre una base ya establecida. "Nos basamos en trabajos de campo ya hechos, como el de Susana Weich-Shahak, que graban a la gente en los pueblos o que transcriben melodías en un pentagrama para conservarlas", expone Barrabés, y prosigue: "Nosotros les añadimos una instrumentación y las dotamos de los estilos de los que hemos bebido, ya sean flamenco, jota o pop". "En el fondo, cualquier persona que canta una melodía ya está innovando, porque al pasar por ti y por tu voz ya cambia", sentencia.

Por otro lado, la ribagorzana reconoce que su "cuenta pendiente" está en "hacer más cosas que suenen a lo de aquí (por su lugar de origen)". Aunque, eso sí, en su primer trabajo ya hizo una aproximación a la jota del Pirineo. En cualquier caso, las melodías sefardíes no son el único estilo en el que Evoéh se enfoca. "Tenemos una parte en la que trabajamos con poesía, del pasado y actual. Hemos dedicado un disco entero a León Felipe, Rosalía de Castro, Miguel Hernández, Santa Teresa de Jesús...", subraya.

Con todo, la formación no se detiene en sus creaciones, y próximamente sacará un trabajo, 'La pequeña sefardí de Sarajevo', dedicado a Flory Jagoda, cantante bosnia muy ligada a la guitarra española, fallecida recientemente y que en 2023 hubiese cumplido 100 años.