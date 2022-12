Nacho G. Velilla: "Las primeras versiones de mis guiones son auténticos dramas"

El director zaragozano Nacho García Velilla acaba de estrenar en Prime Video 'Mañana es hoy', una película en la que el creador de 'Siete Vidas' o 'Aída' viaja hasta su adolescencia para rendir una especie de homenaje al cine que veía en esos años. «Me crié con 'Regreso al futuro' o 'Los Goonies', películas que mezclaban muchos géneros y que eran aventura y comedia al mismo tiempo. 'Mañana es hoy' es también un cruce de caminos y siempre había querido abordar algo así», explica Velilla a este diario.

En efecto, el primer largometraje español producido por la plataforma de 'streaming' de Amazon hilvana la comedia con la ciencia ficción y hasta con el suspense para contar las vacaciones de la familia Gaspar en 1991. Tras discutir con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica sorprende al resto de la familia a bordo de un patinete en el mar y cuando consiguen volver a la costa descubren que han viajado al año 2022, a un futuro desconcertante lleno de 'smartphones', selfis y música trap.

«Esta película –prosigue Velilla– es entretenimiento puro, y para mí este tipo de cine tiene que tener humor pero también emotividad. Me gusta emocionar a través de la comedia, que no nos quedemos solo en el chiste y que la historia tenga ciertas dosis de emotividad y profundidad. Creo que las comedias deben tener una segunda lectura. Salvando las distancias, me encanta cuando veo las películas de Frank Capra o Billy Wilder porque todas tienen esa segunda lectura interesante».

Buscar ese valor añadido que también tenían sus queridas películas de la adolescencia es algo que el aragonés ya persiguió en filmes como 'Que se mueran los feos' (2010) o 'Perdiendo el norte' (2015), ambas grandes éxitos de taquilla. «Ese Nacho adolescente sale a florecer de forma inconsciente en esta película, con la música que escuché y la forma de expresarse que yo viví», incide el realizador zaragozano.

'Mañana es hoy' es el segundo estreno de Velilla en este 2022 tras 'Por los pelos. Una historia de autoestima', que abordaba con humor el fenómeno de los injertos capilares y cuyo lanzamiento en las salas tuvo que posponerse debido a la pandemia. Como ya hizo en otros de sus trabajos, el zaragozano aprovechó ese largometraje para abordar temas que a veces no hacen tanta gracia, como por ejemplo la debilidad del ser humano o el saber convivir con nuestros propios complejos y frustraciones.

Trabajar ahora con Prime Video ha permitido al creador de 'Aída' estrenar su nuevo filme en más de 240 países al mismo tiempo. «Es algo alucinante, la verdad. Yo al principio pensaba que era una comedia de corte más local, pero los responsables de Amazon vieron ese enfoque internacional. Esperemos que no se equivoquen», indica entre risas Velilla, que destaca el actual papel de las plataformas en el sector audiovisual: «Son un complemento muy potente porque apuestan por un tipo de cine que por ejemplo en España se ha dejado de producir. Esta película es buena muestra de ello porque mezcla varios géneros y demanda un presupuesto y una apuesta muy decidida».

Por el momento, 'Mañana es hoy' se situó el pasado lunes como la película de Prime Video más vista en España, un buen comienzo cimentado también en los dos actores protagonistas: Carmen Machi y Javier Gutiérrez. «Fue difícil coordinar todas las agendas, pero tenía claro que debían ser ellos los que la interpretaran. No conozco a muchos actores que sean capaces de combinar escenas cómicas con giros dramáticos de una forma tan ejemplar», destaca Velilla, que en esta película ha vuelto a contar con el músico oscense Juanjo Javierre para la banda sonora.

El filtro de la comedia

Tras una carrera volcado en la comedia, el director aragonés no descarta abordar un drama en un futuro. «Si algún día se me ocurre una historia totalmente dramática la haré. Además, las primeras escrituras de mis guiones son casi siempre auténticos dramas. De hecho, las cinco primeras versiones de 'Que se mueran los feos' o de 'Mañana es hoy' son dramas bastante gordos, lo que ocurre es que luego lo voy filtrando a la comedia», comenta.

Siguiendo esa receta, Velilla ha alcanzado el éxito de taquilla en España y también en el exterior. No hay que olvidar que en 2016 y en 2019 estrenó en EEUU y México 'No Manches, Frida' y 'No manches, Frida 2', que se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en México, con casi siete millones de espectadores, además de ser el segundo largometraje de habla no inglesa más taquillera en EEUU, sólo por detrás de la oscarizada 'Parásitos'. «Cuando me llaman los productores dan por hecho que va a ser un pelotazo y la verdad es que a veces me molesta porque para que una película funcione tienen que darse muchos factores», reconoce.

Por otra parte, el realizador destaca «el buen momento» que vive el cine aragonés. «Hay gente con mucho talento y lo veo con mucho orgullo porque me acuerdo de ese Nacho que se tuvo que ir de su tierra para hacer cine», concluye el zaragozano.