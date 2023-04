Massimo Carlotto (Padua, 1956) es escritor, dramaturgo y autor de cómic, además de uno de los nombres más consolidados de la novela negra mediterránea. Pero le precede un pasado que pocos querrían para sí. Con 19 años, siendo militante de la organización de extrema izquierda Lotta Continua, fue acusado sin pruebas de la muerte de una joven estudiante, cuyo cuerpo él encontró. Absuelto en primera instancia, se le condenó a 18 años de prisión tras un recurso de apelación. Huyó a Francia y luego a México hasta que fue detenido y extraditado. En 1991 fue condenado a 16 años y tras pasar dos encarcelado recibió el indulto. "El tiempo lo cura todo. Han pasado 40 años. Estoy libre desde 1993. Sería una locura seguir pensando siempre en aquello. Hoy tengo otra vida, una mujer, un hijo. Hay un momento en la vida en que necesitas romper con el pasado. La literatura me dio un sentimiento de futuro, porque cada proyecto es nuevo".

"Para pasar cuentas con la historia", Carlotto escribió en 1994 el semiautobiográfico ‘El fugitivo’, que en España solo se ha publicado en catalán (‘La vida fugint’, La Campana) y fue llevado al cine en 2003 por Andrea Manni. De su pasado bebió también su serie protagonizada por Marco Buratti alias el Caimán, víctima, como él, de un error judicial.

Su buen hacer ‘noir’ acaba de alumbrar ‘Otro invierno llegará’ (Alrevés / Crims.cat), en la que un rico industrial decide instalarse en el remoto valle italiano del que es originaria su mujer, heredera de una prestigiosa dinastía. Allí, en un mundo podrido y turbio, se verán amenazados y se toparán con un vigilante de seguridad obsesionado con el marrón glacé y con la muerte de su hijo adolescente víctima de bulimia.

Valles anclados en los 60

Ese valle imprime a la novela una atmósfera asfixiante y, aunque no lo identifica, se inspira en el Seriana, cercano a Bérgamo, "donde el covid se propagó al inicio de la pandemia porque los empresarios se negaron a cerrar sus industrias, los trabajadores empezaron a contagiar a sus familias y murió muchísima gente". "Hay muchos valles así en el norte de Italia -atestigua-. Hasta los 80 vivían campesinos y ganaderos que con la industrialización se convirtieron en obreros. Pero los patronos siguen siendo los mismos. Desde el punto de vista social no se ha avanzado desde los 60. Quería reflejar esa mentalidad".

Algo que, asegura, se extiende a las figuras femeninas. "En un restaurante del valle escuché a un grupo de mujeres. Su sueño era que el esposo se ganara bien la vida para que ellas pudieran quedarse en casa sin trabajar. Como en los 60".

Los italianos, si necesitan dinero, cometen pequeños delitos, pero no se ven como criminales. Se ha extendido la cultura de la ilegalidad

"Existe un fenómeno endémico en Italia", avisa Carlotto: "No solo la Mafia delinque. La gente normal, si necesita dinero, comete pequeños delitos, pero nadie se ve a sí mismo como un criminal. Se ha extendido la cultura de la ilegalidad. Los italianos han visto cómo la clase política, la empresarial y los bancos han cometido todos los crímenes posibles y han salido impunes. Mira Berlusconi. Y la gente dice, ‘¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?’ Creen que ser honesto es una tontería".

En ese pueblo todos mienten, intrigan y guardan secretos. "El mundo es así. La mentira tiene un papel fundamental en nuestra sociedad. La gente miente continuamente. Es una forma de sobrevivir. A veces, en familia, las mentiras evitan problemas, discusiones. La gente sabe que los políticos mienten. En Twitter, Facebook… todo el mundo habla y miente".

El álbum de fotos de la sociedad

En la novela muestra cómo en estos valles no se acepta a los que llegan de fuera. "Son el cura en la iglesia o los periódicos y radios locales los que filtran la información y la cultura. Es lo que hizo ganar a Meloni", lamenta. También, cómo los jóvenes, si no son de familias ricas, no pueden irse ni a estudiar fuera. "No tienen salidas. Y muchos caen en el alcohol y tienen trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia".

No puede negar Carlotto que aplique en sus libros lo que opina sobre la novela negra. "Es un álbum de fotos de familia de cada momento social y un instrumento para contar las contradicciones de la sociedad".