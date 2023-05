Enrique Bunbury sigue acaparando todas las miradas. Después de publicar su nuevo disco, 'Greta Garbo' hace pocos días, el artista zaragozano ha desvelado sus próximos conciertos en 2023. Todos ellos serán en diciembre y ninguno será en España, ni tampoco en Europa, ya que el cantante ha centrado todas sus actuaciones en América Latina.

El zaragozano actuará en Buenos Aires el 5 de diciembre para después actuar en Santiago de Chile (9 de diciembre), Lima (11 de diciembre), Quito (14 de diciembre) y su último concierto será en Bogotá el 16 de diciembre.

Cabe recordar que Bunbury anunció la semana pasada otras cinco actuaciones para 2024 en las que sí que realizará una parada en España, pero no aterrizará en Zaragoza. El aragonés actuará en Ciudad de México el 8 de junio de 2024 para después actuar en Guadalajara (12 de junio), Los Ángeles (15 de junio), Nueva York (18 de junio) y el cerrará de Madrid el 29 de junio. Las entradas para ningún concierto está aún a la venta.

Ya ha pasado más de año y medio desde que Bunbury (Zaragoza, 1967) comenzó, mientras se encontraba realizando un "tour" por su 35º aniversario en la música, a sufrir episodios de tos convulsiva que le impedían dormir. Este fue el primero de varios síntomas causados por un elemento químico presente en el humo de los 'shows' que le llevaron a apartarse de los escenarios y centrar su actividad solo en el apartado discográfico.

Bunbury en vivo - Sudamérica pic.twitter.com/eJBZIuoP6i — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) 29 de mayo de 2023

En la misma entrevista, Bunbury también reflexionaba sobre su estado actual con respecto a la música: "He llegado al punto de no pensar en las giras. No quiero comprometerme a nada que suponga una planificación a tan largo plazo. Prefiero pensar en grabar discos y componer material para mí y para otros, además de seguir publicando algún poemario".