Hace dos años, el escocés James Yorkston (militó en Fence Collective) grabó con The Second Hand Orchestra, del sueco Karl-Jonas Winqvist, el álbum 'The Wide, Wide River', un sugerente combinado de pop (Radiohead, Divine Comedy) y folk que transitaba entre el optimismo y la pérdida. Recientemente, Yorkston ha repetido experiencia con The Second Hand, pero con la compañía de Nina Persson, cantante de The Cardigans. El resultado se titula 'The Great White Sea Eagle', una apuesta con textos poco comunes y músicas que transitan a caballo del folk y el pop de cámara. Ese disco fue la base del repertorio que la pareja (lamentablemente sin The Second Hand Orchestra) ofreció el miércoles en la zaragozana plaza de San Bruno, dentro del ciclo de conciertos Al raso.

No hay duda de que la presencia de TSHO habría puesto más color y detalle en unas canciones que al ser interpretadas solo con piano eléctrico y voces o guitarra y voces perdieron parte del encanto que muestran en la grabación. Cierto es que en más de una ocasión hemos visto dúos que rompían la pana, pero en el caso de Yorkston y Persson la razón de que su presentación resultase algo monótona no reside tanto en el hecho de la ausencia de acompañantes cuanto en la necesidad que tienen sus piezas de ser arropadas por algo más de música (chelo, violín, bajo, saxo…) Calidad interpretativa Es innegable la calidad interpretativa de la pareja (especialmente la de Nina), y el logrado juego de sus armonías vocales; pero algo faltaba en esa colección de historias con cierto aire trovadoresco. Relatos recogidos en títulos como 'A Sweetness In You', 'An Upturned Crab', 'Pieter Paulo Van Der Heyden', 'The Heavy Lyric Police', 'Mary', y 'The Harmony', todas ellas, de 'The Great White Sea Eagle'. Y no faltaron composiciones más antiguas como 'Struggle', del mencionado 'The Wide, Wide River', y la aún no grabada 'With Me, With You', con la que comenzó la velada. El festival Música al raso apuesta por el "eclecticismo" y desvela sus siete conciertos El águila (barriguda) blanca marina es un animal poderoso que campa por las costas australianas; el ave rapaz de James Yorkston y Nina Persson mostró el miércoles en Zaragoza menos vigor que su prima australiana.