La música callejera llenará los rincones de Mezquita de Jarque (Teruel) a través de la 13ª del festival Tamborile, que se celebrará el sábado 17 de junio y que continuará buscando un impulso de la música callejera, así como de la reivindicación de los espacios rurales. Como novedad de este año, el viernes 16 de junio se realizarán dos conciertos a cargo del 'bluesman' Miguel Ángel 'METER Mano Rara' Gimeno en el Centro de Atadi en Utrillas, y en la Residencia de Mayores de Martín del Río. Estas citas estarán dirigidas a todos los usuarios, así como profesionales y familiares de dichos centros. También se realizará una actividad complementaria, en colaboración con los escolares de la Escuela Infantil de 0 a 3 años de Mezquita de Jarque y del CRA Pablo Antonio Crespo, en la que los más pequeños aprenderán a crear instrumentos con materiales reciclados.

El diputado de Cultura en funciones Diego Piñeiro ha presentado este miércoles, en la Sala de Prensa de la Diputación de Teruel (DPT), la nueva edición del festival junto con el alcalde de Mezquita de Jarque Herminio Sancho y dos miembros de la Asociación Cultural Tamborile, organizadora del evento, Jorge Andrés y Federico Sancho.

Programación del festival

En esta nueva edición, el festival contará con la participación de los grupos: Opsa Dehëli (Francia), Sidral Brass Band (Barcelona), Los Mejillones Tigre (Jaén), La Selva Sur (Sevilla), Ataca Paca (Madrid), Compañía Teatro Gorakada (Euskadi), Turukutupa! (Euskadi), METER Mano Rara (Castellón), Orkresta Txaranga Elektrikoa (Euskadi) y Batucada La Trapala (Monreal del Campo, Teruel).

En el escenario amplificado actuarán los grupos Opsa Dehëli, a las 19:30 horas; Los Mejillones Tigre, a las 23:30 horas, y La Selva Sur, a las 02:00 horas en la madrugada del sábado al domingo. Otro gran atractivo será la actuación de la compañía vasca de teatro Gorakada que estrenará su nuevo espectáculo ‘La Kermes del Vermú', a las 12:30 horas.

Actividades complementarias

Junto a esta programación, el festival ofrece otras actividades para el público asistente como una zona de juegos y animación infantil fija durante todo el día, en el parque de la localidad. Este espacio estará a cargo de la compañía vasca Turukutupa!, que dirige un proyecto de reciclaje artístico-sonoro con varias propuestas escénicas y proyectos pedagógicos relacionados con la gestión creativa de residuos.

Además, durante la jornada estará habilitado un mercado de artesanía y productos locales, un área de descanso y servicios de bebida, comida y cena.

Teruel, tierra de festivales

Te puede interesar: 1 El municipio de Borja acogerá el festival Rockin' Rasmia

Jorge Andrés ha subrayado la importancia del apoyo que ha recibido el festival desde que comenzó su andadura en 2009: «Sin la ayuda del Ayuntamiento, los vecinos de Mezquita de Jarque, de la DPT y del Gobierno de Aragón esto no sería posible». Sancho, por su parte, ha explicado que el motivo de celebrar el festival en primavera es evitar que coincida con otras citas similares. «En verano ya hay muchas propuestas mientras que en invierno y primavera no hay nada en nuestros pueblos, al hacerlo ahora siempre atraemos gente cuando no la hay y creemos que en esto reside parte del éxito del festival», ha afirmado.

«Seguimos trabajando en la marca de la DPT ‘Teruel, tierra de festivales’» que engloba a todos los eventos de este tipo que se celebran en la provincia, como Tamborile, ha destacado Piñeiro señalando que este festival «se ha convertido en un referente más ya que es un gran polo de atracción de visitantes para Mezquita de Jarque, tal y como lo avalan los datos».