Estaba todo preparado para vivir un concierto histórico 30 años después de que Bob Dylan ya actuara en Huesca… pero nadie había contado con las lluvias torrenciales. O aunque se hubiera contado con ellas, nadie está salvo del clima. El concierto que Bob Dylan iba a ofrecer esta noche en la plaza de toros de Huesca finalmente ha tenido que suspenderse. La fuerte lluvia que ha empezado a descargar a partir de las 19.00 horas en la capital oscense nada bueno hacía presagiar. Más cuando el agua persistía e incluso iba a más. Cuando paró, la duda estaba en el ambiente. Aun así, a partir de las 21.00 horas mucha gente hacía fila en la plaza de toros para entrar a un concierto que tenía que comenzar en media hora pero las puertas del recinto no estaban todavía abiertas.

Algunos lo interpretaron como un mal menor el posible retraso del concierto ya que se veía movimiento dentro de la plaza, la realidad es que no pintaba bien la cosa. Los paraguas poblaban la fila y nadie confirmaba si el concierto se iba a realizar o no. La organización trabajaba a marchas forzadas para que todo estuviera a punto pero la fatal noticia llegó en torno a las 21.45 horas. Y es que otra tormenta ha acabado por sepultar todos los sueños a los que se habían agarrado sus seguidores. El concierto de Bob Dylan en Huesca no se iba a celebrar.

Adiós a la despedida del genio

Así las cosas, la que probablemente iba a ser la última oportunidad de ver a Bob Dylan en Aragón ya que la gira que concluirá en 2024 tiene todos los visos de ser la última que ofrecerá el artista norteamericano, se ha esfumado. Ya no iba a haber ningún registro sonoro ni en forma de vídeo ya que el músico no solo no dio acreditaciones a los fotorreporteros sino que iba a obligar al público a introducir su móvil en una bolsa sellada durante todo el concierto. Hasta el momento, de todas las actuaciones ofrecidas en España solo ha trascendido una foto del concierto de Granada. Pero con esta suspensión sus seguidores tampoco tendrán esa última experiencia en la memoria.

No hay ninguna posibilidad de poder recolocar el concierto de Bob Dylan en Huesca en otra fecha

La sensación anoche entre los seguidores era de decepción aunque, obviamente, no había mucho que hacer, había sido la lluvia la que se había llevado por delante la posibilidad de vivir un histórico concierto. Así, Huesca ya forma parte de la historia de Bob Dylan, la que cuenta que en su gira española de 2023 tuvo que cancelar una de sus actuaciones.

La organización ha explicado tras la cancelación que, lamentablemente, no hay ninguna posibilidad de poder recolocar el concierto de Bob Dylan en Huesca en otra fecha. La devolución de las entradas se activará próximamente.

Próximos conciertos en España

El norteamericano actúa el lunes y el martes en San Sebastián, el miércoles en Logroño y el viernes y sábado en Barcelona para cerrar esta gira española. Hasta el momento, no ha habido sorpresas a lo largo de su gira, el músico no ha hecho ninguna concesión a los que podían esperar que interpretara sus grandes éxitos.