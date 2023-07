El director zaragozano Nacho García Velilla tiene un empeño «casi quijotesco» por traer sus rodajes hasta Aragón. Ya lo hizo con 'Que se mueran los feos' (2010) y 'Villaviciosa de al lado' (2016); y ahora lo ha vuelto a conseguir con 'Menudas piezas', un filme en el que Zaragoza tendrá un protagonismo especial (casi el 40% del metraje se está rondando estos días en la capital aragonesa). Esta su última película, además, está basada en la historia real de un colegio del barrio de Las Fuentes, el Marcos Frechín, que en 2018 protagonizó toda una hazaña al proclamarse campeón de España de ajedrez escolar.

«Quería que al menos una parte se pudiera rodar en Zaragoza porque la historia original que me inspiró el guion nació aquí. La verdad es que estoy muy satisfecho, está quedando una película muy bonita y creo que vais a estar orgullosos de la ciudad», ha destacado este lunes en un descanso del rodaje el creador de 'Siete Vidas' o 'Aída'. En efecto, la capital aragonesa va a brillar con luz propia en el filme, con localizaciones como la calle Alfonso, el paseo de la Independencia, el Puente de Hierro, paseo María Agustín o el Paraninfo de la Universidad, donde esta semana concluirá el rodaje después de tres semanas de grabación.

«Hasta que Sabina no escribe una canción de Madrid o Woody Allen hace una peli sobre Nueva York parece que esas ciudades no existen y no tienen relatos. Salvando las distancias, yo quería hacer algo parecido con Zaragoza para que vayamos construyendo ese relato, porque talento tenemos de sobra», ha subrayado el realizador, que se ha rodeado de técnicos e intérpretes aragoneses (Alexandra Jiménez, por ejemplo, es la protagonista de la cinta).

En 'Menudas piezas', el colegio será el instituto Pedro de Luna y el barrio de la Magdalena también ha 'prestado' muchas localizaciones. Un intenso rodaje con cortes de tráfico incluidos y la participación de más de 800 extras que, sin duda, ha dejado su impacto económico en la ciudad. De hecho, en este empeño de García Velilla por traer rodajes a Aragón también hay mucho de eso, de identidad y amor por su tierra.

«Me fui muy pronto a estudiar fuera y siempre he intentado traer proyectos, aunque no fuera fácil por los beneficios fiscales que ofrecen otras comunidades. Tengo claro que la industria audiovisual es un sector de futuro y la comunidad que la desarrolle será una privilegiada», ha reflexionado el realizador, que ha confiado en que Aragón siga atrayendo rodajes de primer nivel: «Si no llegan películas importantes tampoco habrá técnicos asentados aquí, es el siguiente paso que debe dar Aragón».

Menudas piezas está basada en la historia real de cómo cinco chicos de quinto y sexto de primaria del Marcos Frechín, un colegio modesto de poco más de 200 alumnos, se impusieron a los representantes de otros 38 colegios españoles, incluidos algunos de marcado carácter elitista. Una historia de superación sobre «un maestro aragonés» que consiguió que «unos chavales supuestamente perdedores le dieran la vuelta a la tortilla y a sus vidas».

«Cuando lo leí en la prensa enseguida vi que ahí había una película y la verdad es que no me costó sacarla adelante. Es de esas historias que cuando la lees por primera vez dirías que es para Disney», ha explicado García Velilla, que la ha calificado como una de esas «comedias emotivas que me interesan tanto últimamente». Emocionar a través de la comedia y que la historia tenga profundidad es algo que el aragonés ya persiguió en filmes como 'Que se mueran los feos' (2010) o 'Perdiendo el norte' (2015), ambas grandes éxitos de taquilla.

La zaragozana Alexandra Jiménez

'Menudas piezas', que prevé estrenarse en 2024, ha realizado pequeños cambios respecto a la historia real. Los niños, por ejemplo, son adolescentes «a punto de ser delincuentes» (Velilla los eligió en un casting de 2.500 chavales) y el profesor Enrique Sánchez lo interpreta en la película Alexandra Jiménez, para la que también ha sido muy emocionante rodar en su ciudad. «Es la primera vez que rueda aquí y ha sido muy especial porque cada rincón tiene una historia significativa para mí», destacó Jiménez en uno de los descansos del rodaje ayer en el Paraninfo.

La película, que cuenta con la participación de la Aragón Film Commission, tiene en el reparto a actores como Rubén Martínez, Jorge Asín, Miguel Rellán o Francesc Orella.