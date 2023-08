Festivales, libros, suscripciones a plataformas de ‘streaming’, entradas a museos, videojuegos… El Bono Cultural Joven cumple su segundo año de vida y esta vez se dirige a los nacidos en 2005. ¿Está arrastrando los mismos problemas de la primera convocatoria?

“Un punto negativo del bono es que tarda mucho en ser emitido. A mí me costó unos tres meses recibirlo desde que lo pedí. Todo lo demás está bastante bien”, confiesa Ángela Escribano, zaragozana que ha solicitado la ayuda este 2023.

Como ella, otros jóvenes han destacado la demora y lentitud de los trámites, así como el mal funcionamiento de la página web en algunas ocasiones. Y es que, según las declaraciones de varios beneficiarios, el proceso resulta un poco “tedioso”.

No se trata de una novedad: los jóvenes de 2004 que aprovecharon el bono el año pasado ya habían percibido este inconveniente. Para Marta García, “fue un lío. Había que conseguir la Clave PIN, que de por sí es complejo, y después pedir cita en la Seguridad Social para obtener el Certificado de Persona Física”.

Un proceso “tedioso”

Para los que son menores en el momento de ‘meterse con el papeleo’, necesitan rellenar más formularios y contar con la representación de un adulto. Este es el caso de Jorge Rivera, quien solicitó el bono en 2022: “Al final lo conseguí de últimas, pero es verdad que tardó mucho en llegar”.

Ante la presencia de estos contratiempos, incluso hay quien asegura dejar pasar la oportunidad por “pereza”.

Si bien es cierto que ha tenido buena acogida entre los destinatarios por darles la oportunidad de disfrutar de actividades que no se hubieran podido permitir sin la ayuda, al programa se le ha sacado algún que otro pero.

¿Falta de promoción?

“No me suena”, “No lo había escuchado”, “Mmm, no, no sé qué es”. Así reaccionaban muchos de los zaragozanos preguntados por este periódico acerca del Bono Cultural Joven, ilustrando sus respuestas con caras de extrañeza y de asombro.

Tanto jóvenes como adultos parecían estar recibiendo su primera noticia sobre el tema, pero son los datos los que hablan. Más de un 38 por ciento de los posibles solicitantes de Zaragoza ya han hecho los trámites. De momento, suman 3.785 jóvenes. En 2022, alcanzaron la cifra de 6.176.

Algunos lamentan la falta de promoción por parte del Gobierno. Marta García confirma que, de no haber sido por el boca a boca, no se habría enterado de la convocatoria: “En el momento de hacer la solicitud, no hubo tanta publicidad”.

Segmentación de la cuantía

La división de la cuantía no es lo que más críticas ha recibido, pero sí ha generado disparidad de opiniones entre los jóvenes. Los que están de acuerdo, como Alba Aliaga, defienden que así se les obliga “a gastar también en libros, por ejemplo, y no sólo en conciertos”.

¿En qué te puedes gastar el Bono Cultural Joven? 200 euros para artes audiovisuales y en vivo : cine, museos, teatro, ópera, música en directo, festivales o espectáculos taurinos.

: cine, museos, teatro, ópera, música en directo, festivales o espectáculos taurinos. 100 euros para productos físicos : prensa, revistas, libros, videojuegos, CD o DVD.

: prensa, revistas, libros, videojuegos, CD o DVD. 100 euros para consumo digital o en línea: prensa y libros digitales, videojuegos en línea, podcast o suscripciones a plataformas online.

Pero no todos piensan como ella. María Soria y Lucía Albendín preferirían gastar sus 400 euros con total libertad ya que, tal y como está planteado, no tienen previsto poder invertir todo el dinero.

También hay dudas en cuanto a suprimir o no alguno de los tres ámbitos: lo que para muchos sobra completamente, para otros forma parte de la esencia del Bono Cultural Joven. Pero la pregunta que sobrevuela las calles es otra: si se estrena una nueva convocatoria, ¿se harán cambios?