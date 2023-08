Después de la polémica cancelación del concierto que iba a ofrecer Lola Índigo en Huesca el pasado día 10 de agosto dentro de las Fiestas de San Lorenzo y el cruce de acusaciones entre el consistorio y la propia artista, este lunes ha sido Rampa (la empresa técnica contratada por el ayuntamiento para la actuación) la que ha hablado y ha sido contundente: "Desde la larga experiencia y trayectoria que acredita nuestra empresa, entendemos que no hubo causa justificada suficiente para la suspensión de este espectáculo".

Así de contundente se ha mostrado la empresa (a la que Lola Índigo llamó "proveedor barato") que, sin embargo, no ha querido entrar en la polémica por "respeto al proceso legal que el Ayuntamiento de Huesca pueda emprender contra los responsables de la suspensión". Por ese motivo, aseguran los responsables de Rampa, no quieren abordar las cuestiones técnicas en torno a este concierto que no se pudo ofrecer.

La compañía, que cuenta con una larga trayectoria y una solvencia acreditada con artistas de primer nivel incluidos, también ha querido agradecer el apoyo recibido estos días y aplaudir el buen comportamiento del público en cuanto se conoció la suspensión de la actuación de Lola Índigo.