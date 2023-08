Era uno de los conciertos estrella de las Fiestas de San Lorenzo, pero Lola Índigo ni siquiera apareció sobre el escenario. Miles de fans de todas las edades aguardaron impacientes el concierto de la cantante granadina, que tenía previsto su comienzo en la noche del jueves al viernes a las 12 de la madrugada.

El escenario, localizado en los exteriores del Palacio de Congresos de Huesca, se alzaba sobre las atentas miradas de los asistentes. Una vigilancia orquestada bajo la custodia de un huevo gigante, en alusión al nuevo álbum de Índigo, 'El dragón', con el que tenía previsto llevar sus temas más actuales por primera vez a tierras aragonesas. Sin embargo, los minutos pasaban, y los desconcertados espectadores no veían aparecer a nadie.

"Nadie decía nada, mi grupo y yo (más de 30 personas) estuvimos ahí plantados de pie desde las 23.30 hasta las 01.15 horas, hasta que vimos un comunicado del ayuntamiento a través de las redes sociales. Esto no me había pasado nunca", denuncia un afectado. El comunicado oficial era el siguiente: "Estimado público, disculpen las molestias y la espera. Lamentablemente y por cuestiones técnicas ajenas al Ayuntamiento debemos comunicar que el concierto de Lola Índigo no se va a poder realizar. Tanto el Ayuntamiento como la artista estamos determinando una nueva fecha para celebrar el concierto. Sentimos las molestias causadas y pedimos disculpas por los inconvenientes causados". El comunicado llegó muy tarde, pasada la una de la madrugada y cuando el concierto ya debía haber empezado hacía una hora.

Un altavoz se encargaría de repetir el mismo mensaje minutos después, para el desconcierto de los fans, quienes no dudaron en mostrar sus quejas contra la cantante. "Ya no es por mi o por mis amigos, sino por nuestros hijos. Venimos de fuera de Huesca, y llevaban semanas planificando sus horarios para poder venir aquí. Al final, la única 'música' que han escuchado es el viento y los silbidos de la gente", lamenta el afectado.

La artista quiso disculparse por lo ocurrido a través de Twitter: "Mi gente de Huesca, mi equipo lleva todo el día intentando solucionar los problemas como mucha gente presente habrá visto, hemos estado ahí hasta el ultimo momento y ha sido imposible llevar a cabo el concierto, estamos buscando otra fecha para volver y daros el show que merecíais, por supuesto será gratuito, lo sentimos mucho, estamos todos muy tristes. Gracias, Huesca". Aunque para algunos admiradores resultó una maniobra válida, muchos de ellos no disculparon a la cantante por su "falta de profesionalidad", por la cual dejaron entrever que "no volveremos a venir, aunque nos ofrezca un nuevo concierto".

La polémica no se ha quedado ahí, ya que posteriormente se han sucedido un cruce de acusaciones entre la artista y los responsables municipales. De hecho, el consistorio de la capital oscense ha emprendido acciones legales contra la promotora del concierto.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha declarado este viernes que se pedirán responsabilidades por esta circunstancias y se van a tomar medidas legales porque Huesca no puede permitir "esta falta de respeto".

Por su parte, la cantante subrayó en sus redes que "no hay acciones legales posibles. En cualquier caso, las que nosotros podemos tomar por las injurias y el desagradecimiento hacia un equipo que se dejó la piel todo el día para arreglar todos los problemas y ayudar a unas personas que esta mañana han decidido darnos la espalda para lavarse las manos".