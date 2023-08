La lonja medieval de Sos del Rey Católico cerrará el festival Sos en vivo este fin de semana con sus dos últimos conciertos, el del dúo The Courettes y el de Elliot Murphy.

The Courettes se subirán este viernes a partir de las 22.30 horas, al escenario de la localidad cincovillesa, el mismo donde se celebraba el mítico festival Luna Lunera ya pasaron en su momento artistas del nivel de Costello, Steve Earle, Drive By Truckers, Jakob Dylan..., entre otros.

Los fabulosos The Courettes, uno de los grupos que más conciertos ha dado en Europa este año, el dúo formado por la brasileña Flavia, una auténtica diosa de la guitarra del garage rock, y el danés Martin Couri, experto en aporrear baterías y en la música de los años 60, llegarán a la localidad zaragozana para dar su único concierto en España tras su reciente gira por Estados Unidos.

El sábado y tras la actuación a mediodía de los locales Lafitte, llegará una de las citas más esperadas con Elliot Murphy sobre el escenario en el año que celebra sus cincuenta años de carrera musical, en una localidad que ya conoce tras haber actuado con anterioridad en dos ocasiones en el Festival Luna Lunera.

En formato trío

A Sos del Rey Católico, en su única actuación programada en España este verano, acudirá acompañado por el gran guitarrista Olivier Durand y como novedad la violinista Melissa Cox, una incorporación reciente a su directo que aporta múltiples matices a esas maravillosas canciones de su repertorio.

En 1973 editó su maravilloso primer disco, 'Aquashow' y 40 discos y 50 años después, increíblemente, el músico sigue en plena forma. En 2015 se lanzó la película documental, 'The Second Act of Elliott Murphy', dirigida por el español Jorge Arenillas, en la que se detalla el traslado de Estados Unidos a Europa en la carrera de Murphy, incluyendo entrevistas con Bruce Springsteen y Billy Joel.