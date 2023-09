Casi le resulta extraña la pregunta porque asegura que antes de que Love of lesbian publicara su primer disco en castellano, 'Maniobras de escapismo', él ya tenía escritas «unas 1.000 páginas» y hasta la todopoderosa agente literaria Carmen Balcells le había dicho que les interesaba su manera de escribir. Sin embargo, el nombre de Santi Balmes alcanzó la popularidad merced a ser el vocalista y compositor de Love of lesbian. El barcelonés ha visitado esta tarde Zaragoza para reabrir una nueva temporada del Kiosko de las letras del Ayuntamiento de Zaragoza e inaugurar la cuarta edición del proyecto literario 'Café, libros y otras movidas de las que hablar' en un coloquio dirigido por Sebas Puente.

Balmes tiene ya cinco libros publicados y, aunque quizá extrañe, ninguno es de poesía: «Es que el desahogo ya lo encuentro a través de la música de LOL (Love of lesbian) aunque ahora estoy intentando depurar un poco más la canción pop y dejarme de tanto simbolismo. Y de ese modo emplear otro tipo de artificios para un siguiente libro poético. Estoy en el proceso de buscar cuanta más simplicidad, mejor. El formato poético quizá ya surgió antes con 'Maniobras de escapismo' y 'Cuentos chinos para niños del Japón'», asegura el escritor y músico que, en cualquier caso, aclara: «Simplicidad dentro de mi complejidad, ¿eh? No es que me vaya ni mucho menos a pasarme unas letras tipo reguetón (risas). Me he dado cuenta que a veces se lo he puesto muy difícil al oyente de LOL. He hecho un repaso y he dicho, hostia es que ningún estribillo lo repetía. ¡Ni el hit de John Boy! El primer estribillo no es igual que el segundo. Y pensé que quizá estoy apretando demasiado para hacer un esfuerzo memorístico que no es necesario».

Termómetro epidérmico

Santi Balmes confiesa que su dos facetas han aprendido a dialogar entre ellas: «La música es algo mucho más complejo, requiere encontrar esas palabras justas para la melodía que te ha salido. Ese momento en el que piensas es esto lo que quiero decir pasa por un termómetro epidérmico más que intelectual. Y, sin embargo, sí que puedes describir una novela con una intencionalidad o basándote más en una mayoritaria intelectualización del proceso y la música para nada es eso. Tiene ese punto inexplicable en el cual ese verso no es el mejor que has escrito en tu vida en un momento dado pero es exactamente el que necesita la canción». Algo para lo que pone de ejemplo la canción de REM, 'The one I love': «En el estribillo solo dice Fire y lo has entendido todo».

Con respecto al Vive Latino España, dentro de cuya programación alternativa estaba encuadrado este coloquio organizado por el Patronato de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, Santi Balmes cree que el que llegara a este lado del Atlántico «era un salto necesario y lógico para crear un puente de la música española que va a Latinoamérica y encuentra su público y al revés». Con respecto a su participación en el mismo el año pasado solo guarda buenos recuerdos: «Los conciertos en Zaragoza siempre nos han funcionado. Es un festival que se va a afianzar poco a poco. Tengo curiosidad por ver cuánta gente de Latinoamérica que vive en España se va a acercar a Zaragoza a ver sus bandas y para descubrir otras, puede ser un ejercicio de nostalgia para ellos».