Teresa de Jesús, santa en rebeldía, espera a que llegue un inquisidor del que dependerá consagrarse como icono del misticismo o arder en la hoguera. Paula Ortiz adapta una pieza dramática de Juan Mayorga, 'La lengua en pedazos' —basada a su vez en 'El libro de la vida', de Teresa de Jesús—, y la convierte en un viaje sensorial por las experiencias de la gran mística española que, a contracorriente, reformó la orden carmelita y fundó conventos mientras levantaba una obra única en la literatura universal. Blanca Portillo y Asier Etxeandía protagonizan este 'biopic' atípico, que abre un diálogo entre tradición y modernidad a través del combate dialéctico de una de las mentes más brillantes de la cultura española contra un sagaz inquisidor. Una película, 'Teresa', que la aragonesa estrena este lunes (primer pase a las 12.00 horas) en la Seminci de Valladolid dentro de la Sección Oficial aunque fuera de concurso, después de que parte de ella se rodara en San Juan de la Peña.

En palabras de la propia Paula Ortiz, «Teresa no es una mujer. Son mil mujeres. No es sólo un retrato de las contradicciones de sí misma o de un tiempo. Es un paisaje, un deseo, una duda, una determinación al amor, uniendo tradición y modernidad –el tiempo de Teresa y el nuestro, el diálogo entre el siglo XVI y nuestra época-», dice la aragonesa que va más allá cuando le preguntan sobre la película: «Como yo digo no es una película tanto dramática sino fenomelógica. Se trata de atravesar los vuelos del alma de esta mujer tal y como ella los expresaba y todas sus vivencias, contradicciones e incendios. Es uno de los personajes más apasionantes de la historia universal y desde luego en nuestro país».

"Contemplativa y de acción"

Juan Mayorga también es muy directo sobre la protagonista: «Mujer contemplativa y mujer de acción, no hay en Teresa brecha entre la visionaria y la fundadora de monasterios. En 'Teresa' la oración es acción, y cada acto es un modo de orar. Ambos están atravesados por el amor. Y ese amor hace de Teresa una subversiva que desestabiliza espíritus, pone en crisis instituciones y divide sociedades».

«Para mí, es probablemente la película más libre, poderosa e incendiaria que pueda hacer nunca. Incendiaria desde lo sutil y lo poético pero incendiaria. Como dice Mayorga, la singularidad es subversiva y creo que alguien tan única como ella hace de su historia, experiencia, discurso y vida una aventura subversiva», explicaba Paula Ortiz antes de su rodaje.

Tras su paso por la Seminci, la película está previsto que se estrene en las salas de cine el 24 de noviembre.