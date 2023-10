Albert Boadella ha vuelto a trabajar después de diez años con Els Joglars, la compañía que fundó en 1962 junto a Carlota Soldevila y Anton Font y que dirigió hasta 2012. Lo ha hecho para llevar a escena un proyecto que rondaba en su cabeza desde hace tiempo: trazar un retrato del rey emérito en el momento actual de su vida para «acercar lo máximo posible el ser humano» que hay detrás del personaje. «'El rey que fue' es una obra muy shakespeariana porque la propia vida de Juan Carlos I lo ha sido. Ha tenido componentes cercanos a la tragedia clásica, desde su infancia separado de sus padres a la muerte de su hermano por un disparo fortuito de su pistola o esta última etapa no exenta de polémica. De hecho, Lope o Valle Inclán hubieran estado encantados de hacer algo sobre su vida», ha explicado este lunes Boadella en la presentación de la obra, que desembarca en el Teatro Principal desde este martes y hasta el domingo 12 de noviembre.

Entre lo humorístico y lo trágico, 'El rey que fue' rememora los momentos y las situaciones que a lo largo de los años han llevado a Juan Carlos I «al exilio y la soledad». Para hacerlo, ha contado con un actor de excepción: Ramon Fontserè, miembro de Els Joglars desde 1983 y director de la compañía desde diciembre de 2012. No en vano, Boadella ha asegurado este lunes que no hubiera podido afrontar esta complicada empresa si no llega a tener a su lado a Fontserè, alumno aventajado del propio Boadella. Y es que el actor catalán ha demostrado de sobra su talento a la hora de ponerse en la piel de personalidades como Jordi Pujol, Josep Pla o Salvador Dalí.

Según ha destacado Boadella, su trabajo en la nueva producción de la compañía catalana es «alucinante». «Tanto que el espectador pensará por momentos que el que está en escena es el propio rey emérito. Su capacidad para trasmutarse es increíble. Recuerdo que cuando estábamos comenzando con el proyecto me mandó unos audios de WhatsApp y pensaba que el que me hablaba era Juan Carlos I», ha subrayado Boadella. Y eso que el dramatugo barcelonés conoce bien al rey emérito: «He podido hablar muchas veces con él y tenemos cierta cercanía. Conocer bien al personaje me ha facilitado sin duda las cosas a la hora de escribir».

Incluso parte del contenido de esas conversaciones salpican una obra que ofrecerá «una visión amplia» del emérito en un retrato «sentido y profundo».

La obra, que tan solo se ha representado en dos ocasiones en las últimas semanas en Madrid y Badajoz, vivirá ahora su puesta de largo oficial en el Principal de Zaragoza, un teatro «especial» para Els Joglar (la compañía ya estrenó aquí el año pasado '¡Que salga Aristófanes!'). «Yo también le tengo un cariño especial a esta casa. Vine por primera vez en 1967 y luego se han representado todas las obras de Els Joglars, cosa que no podemos decir por ejemplo en Cataluña», ha subrayado Boadella, que ha apuntado que se han acercado a la obra con «un sentido de la libertad poco habitual en la actualidad».

El peligro de la autocensura

En este sentido, el dramaturgo ha lamentado que aunque no estamos en los años 60 o 70 «existe una censura encubierta muy potente que induce a muchos artistas a autocensurarse»: «Estamos viviendo una época que tiene serios problemas desde el punto de vista de la libertad, porque hay riesgo de no ser contratado. Y el público también está condicionado por esa corrección política, hay miedo de reírse de ciertas cosas».

A este respecto, Boadella ha indicado que poca gente se atrevería actualmente a hacer una obra sobre el rey o el presidente del Gobierno y que incluso a él le sorprendió que nadie hubiera escrito una dramaturgia sobre el emérito, teniendo en cuenta esos elementos tan shakespearianos de su vida. «El artista tiene que plantearse esos riesgos; enfrentarse a los poderes públicos es nuestra misión milenaria», ha aseverado Boadella, que a lo largo de toda su carrera ha dignificado la sátira.

El dramaturgo catalán no ha cerrado la puerta a nuevas colaboraciones con Els Joglars: «Es posible porque entre nosotros hay facilidad de comprensión y construcción, pero Ramón es el director, él decidirá si me contrata o no». Por su parte, Fontserè se ha mostrado encantado de volver a trabajar con su «maestro y amigo». «La vida tiene a veces estas cosas maravillosas», ha dicho.

En 'El rey que fue', espectáculo número 41 de la compañía privada más longeva de Europa, cuenta además con talento aragonés, ya que el espacio sonoro corre a cargo de David Angulo y Alberto Castrillo-Ferrer vuelve a ser el ayudante de dirección. «Es un orgullo haber podido trabajar en esta producción y un lujo para Zaragoza tenerla aquí. Es un retrato humano que trasciende vientos políticos», ha indicado el actor y dramaturgo aragonés.

La obra, con una duración de 90 minutos y seis intérpretes sobre el escenario, es «una revisión humana y sin concesiones de la vida de Juan Carlos I; una tragedia shakespeariana de un rey en el ostracismo que trae al escenario fantasmas del pasado, decisiones, arrepentimientos y orgullos».