La editorial aragonesa GP Ediciones acaba de publicar un cómic que, de alguna forma, 'nació' en el cementerio de Torrero. Porque allí es donde empezó a pergeñar el guion de 'Gatos de cementerio' el autor zaragozano Juanarete: «Como vivimos muy cerca, mi mujer y yo solemos pasear por ahí habitualmente. Siempre había un montón de gatos y un día comenzamos a divagar intentando buscar una explicación a por qué había tantos». Gran aficionado a la literatura fantástica, Juan Pérez (Zaragoza, 1967) dio pronto con la respuesta: los gatos estaban allí para guiar ánimas desorientadas al otro mundo.

En torno a esta idea, el guionista aragonés comenzó a desarrollar una historia muy vinculada también a esas creencias del Antiguo Egipto, donde se veneraba a los gatos como dioses y guardianes del otro mundo. «Es mi primer cómic de ficción y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo», comenta Juanarete, conocido hasta ahora por sus tebeos sobre memoria histórica ('Pepe Buenaventura Durruti', 'Frontera Ordesa', 'La pitillera húngara'...).

Así, en su primera incursión con la ficción, el guionista ha apostado por el género fantástico y ha dado rienda suelta a su imaginación. Las primeras páginas del tebeo presentan a Luca y su pandilla, un grupo de chavales que se adentran una tarde en un cementerio y se ven inmersos en una batalla librada durante siglos entre los gatos y las ánimas. Y ya desde el principio, Juanarete deja claro su propósito al utilizar una referencia a 'Los Goonies', la película que Richard Donner dirigió en 1985. «Siempre había dicho que si alguna vez hacía un tebeo de fantasía sería algo así: aventura, misterio, intriga y acción», resume el zaragozano.

El resultado es una entretenida historia de 62 páginas con un ritmo «frenético» colmada también por las referencias a Edgar Allan Poe. «Sí, siempre me ha encantado. En el cómic hay tantos guiños a sus obras ('Annabel Lee', 'La caída de la casa Usher', 'El cuervo'...) que igual hasta me he pasado», indica entre risas Juanarete.

Las viñetas de 'Gatos de cementerio', que fue una propuesta del propio guionista a GP Ediciones, han corrido a cargo de la joven ilustradora oscense Nerea Díez. Su trabajo es más que notable con una apuesta por un dibujo no excesivamente realista pero que evoca a la vida real. «La verdad es que para mí es un sueño haber podido publicar mi primer cómic; ojalá sea el primero de muchos», subraya Díez, que comenzó a esbozar las primeras viñetas sin saber si el tebeo se iba a publicar y dentro de su trabajo de prácticas al finalizar su grado de cómic en la Escuela de Arte de Zaragoza.

'Gatos de cementerio' se presentó el martes en la cafetería Le Petit Coin de Zaragoza coincidiendo con la víspera de Todos los Santos, pero Juanarete ya piensa en una segunda parte. «Me encantaría. Y lo que tengo claro es que a partir de ahora me gustaría compaginar los tebeos de memoria histórica con los de ficción porque me lo he pasado muy bien escribiéndolo». destaca el guionista zaragozano, que tiene varios cómics en cartera. Así, muy pronto se presentará un tebeo sobre la historia del títere Pelegrín (un encargo de Teatro Arbolé) y el próximo año se publicará el cómic que está realizando junto a Manuel Granell sobre la sublevación de Jaca (Cascaborra ediciones).