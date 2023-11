El Museo de Zaragoza cierra por obras hasta dentro de dos años. El espacio expositivo de la plaza de los Sitios ya no ha abierto este jueves sus puertas y esta misma semana se empezarán a embalar las obras expuestas con la intención de que en tres meses ya entren a trabajar los albañiles. La reforma del edificio va a consistir en el cambio de las cubiertas y en la mejora de la techumbre, así como en la rehabilitación integral de la tercera planta. Se trata de obras de aspecto técnico que había que acometer por seguridad y deterioro pero que el visitante tampoco notará en exceso dentro de dos años más allá de algún cambio en el discurso expositivo del museo.

Ahora lo más importante es saber dónde se reubicarán de forma provisional sus piezas más relevantes, sobre todo las de Goya. En su comparecencia de este jueves ante los medios, el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, no ha despejado la incógnita y se ha limitado a indicar que el destino provisional de esas obras se anunciará «en los próximos días». "No es que no lo digamos por coquetería, es que hay elementos de seguridad jurídica por medio", ha apuntado Olloqui.

En este sentido, hay que recordar que las obras que se van a reubicar tienen diferentes propietarios y son ellos los que deben autorizar cualquier traslado. Las negociaciones, no obstante, están avanzadas y se cerrarán "pronto". "Lo que podemos decir es que la solución que hemos encontrado va a gustar mucho y que la colección de Goya se disfrutará aún más", ha señalado Olloqui.

En las últimas semanas se ha especulado con varias posibles ubicaciones, como la Lonja, el museo Pablo Serrano, la Aljafería o incluso el Museo Goya de la Fundación Ibercaja. El director general de Cultura no ha aclarado nada en este sentido y solo ha comentado que están hablando con instituciones públicas y también privadas.

Las obras de reforma que ahora comienzan, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, están financiadas por el Ministerio de Cultura, ya que el Museo de Zaragoza es de titularidad estatal y gestión autonómica. Tal y como ha indicado este jueves el director del museo, Isidro Aguilera, las obras se van a centrar en el cambio de las cubiertas del edificio y en la tercera planta, donde se ubican muchas de las oficinas y algunas bibliotecas y que ahora "se va a derribar por completo".

Así, el muro que rodea la parte superior del museo se cambiará por grandes ventanales y las escaleras se harán accesibles para las personas con movilidad reducida. «El edificio en sí mismo es muy emblemático y había que actuar cuanto antes», ha señalado Olloqui, que ha apuntado que las obras abren una oportunidad para modernizar el museo.

A este respecto, ambos han indicado que se va a aprovechar para renovar el discurso expositivo. "El museo va a cambiar parte de la exposición, con lo cual va renovar su mensaje histórico y patrimonial y para la ciudad de Zaragoza va a suponer tener un museo más moderno y más seguro", ha concluido Aguilera.

Bicentenario de Goya

Las obras de reforma tienen un plazo de ejecución de 18 meses, a los que se deben sumar los trabajos previos y posteriores para la conservación y preservación así como el traslado y protección de todas las obras que posee el recinto. Según ha apuntado Aguilera, la última reforma que se hizo en el edificio data de 1974.

Sobre el bicentenario de la muerte de Goya en 2028, Olloqui ha comentado que dentro de los 100 primeros días del Gobierno se presentará el plan director para esta efeméride que será "muy emblemático para la política cultural de estos años": "Debemos ser capaces de hacer una celebración tan importante como fue, al menos la del primer centenario en 1928, que fue capaz de trasladar el espíritu de Goya a toda España y que es lo que es porque era de aquí, porque nació en Zaragoza, porque tenía los rasgos fundamentales de nuestra cultura en su forma de expresarse, de otra manera y sino Goya hubiera sido distinto".