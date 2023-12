La librería zaragozana Cálamo ha dado a conocer este viernes los 15 libros finalistas de sus prestigiosos premios literarios. Esta ya es la edición número 23 de unos galardones que reconocen los libros más destacados publicados a lo largo del año, en esta ocasión en 2023. Como es habitual, son los lectores y el equipo de la propia librería los que elaboran el listado.

"Somos conscientes de que toda elección es injusta de raíz. ¡Cuántos buenos libros no habremos leído o habrán pasado en silencio por nuestras estanterías! No queremos pontificar ni marcar gustos, solo pretendemos que los premios sean una invitación a la lectura, al debate y, por qué no, a la sana irreverencia literaria", han indicado desde la librería.

Así, el Premio Cálamo al Libro del año 2023 será elegido por los clientes y amigos de la librería mediante votación secreta, mientras que los premios Cálamo Otra Mirada y Cálamo Extraordinario son otorgados directamente por la librería.

Durante este mes de diciembre y los primeros días de enero los lectores podrán depositar su voto en las urnas dispuestas a tal efecto en librerías Cálamo o en la web www.calamo.com. El resultado será hecho público el jueves 11 de enero de 2024 y los premios se entregarán en la tradicional gala (aún no se ha anunciado la fecha).

Estas son las obras candidatas a los XXIII Premios Cálamo:

Limpia. AliaTrabucco Zerán. Editorial Lumen.

Las niñas del naranjel. Gabriela Cabezón Cámara. Random House.

Maniac. Benjamín Labatut. Editorial Anagrama.

No queda nadie. Brais Lamela. Traducción de María Alonso Seisdedos. Editorial Cuatro Lunas.

Peregrino transparente. Juan Cárdenas. Editorial Periférica.

La mala costumbre. Alana S. Portero. Editorial Seix Barral.

Las voces de Adriana. Elvira Navarro. Random House.

Martinete del rey sombra. Raúl Quinto. Jekyll & Jill.

Soñar despierto. Lydie Salvayre. Traducción de Marta Cerezales. Tres Hermanas Libros.

Los Miralles. Kike Cherta. Navona Editorial.

La mujer que no entendía el mundo. Pasión y sombre de Sonja Graf. David Torres. Reino de Cordelia.

Las tempestálidas. Gueorgui Gospodínov. Traducción de María Vútova y César Sánchez. Fulgencio Pimentel.

La expedición. Una historia de amor. Bea Uusma. Traducción de Pontus Sánchez. Ediciones Menguantes.

Los hijos dormidos. Anthony Passeron. Traducción de Palmira Feixas. Libros del Asteroide.

Mahmud o el señor de las aguas. Antoine Wauters. Traducción de Borja Mozo Martín. Editorial Demipage.