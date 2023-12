Las Turbulencias de Javier Losilla: Diez años derribando fronteras

Visa For Music es mucho más que un amplio programa de conciertos programados en diferentes escenarios. Es un lugar de encuento de los diversos sectores que intervienen en la música, una fructífera relación entre países, una encendida defensa de los derechos de autor y de los artistas y un intercambio de experiencias a través de conferencias, reuniones y talleres. Visa For Music nació con la intención de ser la gran puerta musical por la que accedieran a Europa los creadores de África y Oriente Medio y en eso sigue. Ahora, diez años después de su estreno, el festival es un excelente escaparate musical del gran Sur.

Por lo que a la música se refiere, estarán conmigo en que resumir cuatro días de conciertos (más de diez por jornada) es tarea ímproba, imposible e inútil. Así que toca elegir, seleccionar, destacar, aun con el riesgo de obviar alguna propuesta notable. Intentaremos que no sea así.

Destacadísimo fue el encuentro del revulsivo y singular bajista norteamericano Jamaaladeen Tacuma con un excelente plante de músicos marroquís (no facilitaron los nombres). Instrumentos tradicionales y modernos armaron un gozoso compendio de músicas gnawa y bereber, rock, psicodelia, jazz africano y rap. Durante esta actuación escuchamos por primera vez (no sería la última) corear al público «Free Palestina». Justo tras el subidón de Tacuma llegó la excitante vibración del grupo de Marruecos Meteor Airlines, una formación de rock de casba o, más precisamente, rock bereber.

Una de las sorpresas de Visa For Music fue llevar a Rabat al historico grupo (a algunos de sus componentes, vaya) de Congo-Brazzaville Les Bantous de la Capitale, extraordinario paradigma desde finales de los años 40 del siglo XX, del desarrollo de la rumba congoleña, repleta de influencias afrocubanas. Una delicia.

Y fascinante fue la actuación del proyecto Aïta mon Amour, de la marroquí Widad Mjama, indagadora en la tradición ancestral de las cantantes de su país, quien en colaboración con el francés Khalil Epi (electrónica, guitarra y sintetizadores, arma un irresistible cosmos sonoro.

De entre la abundante presencia de artistas femeninas en Viss For Music (Tialae, Palma Africana, las españolas Antia Muiño y Maruja Limón, The Leila, Mariana Bosongo, Estele Mveng, Gaouta, Matibeye Genieviéve, Zougaa, Nora Toutain, Solange Cesarovna...) nos quedamos con la sudadricana Zinhle Madela y su muy bien resuelto maskandi soul, una sabrosa macedonia de afropop, jazz, góspel de Soweto e incursiones en las rupturas vocales de Björk.

Del funk a la tradición yoruba, pasando por rock y el blues y el afrobeat, todo eso, armado con una sonoridad deliberadamente vintage. Esa es la oferta sonora del nigeriano Adédèli y su grupo, una banda sólida y potente. Imposible no destacar su paso por el festival.

Y casi cerrando esta crónica hay que anotar el estupendo trabajo del dúo franco-argelino Benzine (Shamir Mohellebi y Farid Belayad), que a través de guitarra, bajo y programaciones reformula los patrones del raï que triunfó en Europa, llevándolos a un territorio, si no novedoso, sí repleto de búsquedas y energía. Benzine no transita el camino de un Soolking, por ejemplo; su apuesta se asienta no tanto en las mal llamadas músicas urbanas, cuanto en una mezcla de rock y electrónica que no se ajusta a lo preestablecido. Me gusta la...